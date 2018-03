Trump vyzval Čínu, chystá pre ňu clá a obmedzenie investícií

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal dekrét, ktorý by mohol viesť k uvaleniu ciel na dovoz čínskeho tovaru v hodnote 60 miliárd dolárov.

Opatrenie je reakciou na údajné čínske krádeže amerického duševného vlastníctva.

Americký prezident Donald Trump podpisuje prezidentské memorandum ohľadom zavedenia dovozných ciel na oceľ a hliník a investičných obmedzení voči Číne. Autor: TASR/AP, Evan Vucci

Biely dom uviedol, že úrad obchodného splnomocnenca USA by mal počas 15 dní vytvoriť zoznam čínskych produktov, na ktoré by mohla byť nové clá uvalené. Americké ministerstvo financií bude mať navyše za úlohu navrhnúť opatrenia, ktoré by obmedzili čínske investície v Spojených štátoch.

Čína už varovala, že podnikne „všetky potrebné opatrenia“ na svoju obranu. Vyvolala tak obavy z vypuknutia obchodnej vojny medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta. Trump však pred podpisom dekrétu zdôraznil, že Čínu považuje za priateľa.

Čínsky premiér Li Kche-čchiang už v utorok uviedol, že prípadná obchodné vojna medzi Čínou a Spojenými štátmi nebude mať žiadneho víťaza. Čína podľa neho túto obchodnú vojnu nechce a dúfa, že sa podarí spory urovnať.