Trumpov čínsky problém, alebo ako iPhone skresľuje deficit

Americký prezident Donald Trump často zo svojho iPhonu posiela tweety, v ktorých tlačí na Čínu, aby urobila niečo pre zníženie svojho obchodného prebytku 375 miliárd USD so Spojenými štátmi. Bližší pohľad na chytré prístroje od Applu však ukazuje, ako sú tieto čísla skreslené. Prístroje sa montujú v Číne, odkiaľ sú dodávané do sveta. Veľká časť dielov, z ktorých sa zostavujú, však pochádza od dodávateľov z celého sveta, píše agentúra Reuters.

Veľká obchodná nerovnováha, ktorá je jadrom potenciálnej obchodnej vojny, existuje z prevažnej časti kvôli elektrickým výrobkom a technológiám, najväčším položkám dovozu do USA z Číny.

Príklad Applu ukazuje, že veľká časť tejto nerovnováhy je spôsobená dovozom amerických značkových produktov, z ktorých mnoho má diely dodané z celého sveta, ale montujú sa v Číne.

Pozrime sa na iPhone X. Výskumná firma IHS Markit odhaduje, že jeho súčiastky stoja spolu 370,25 dolára. Z toho 110 dolárov ide do Južnej Kórey firme Samsung Electronics za dodávku displeja. Ďalších 44,45 dolára dostane japonská Toshiba a juhokórejský Hynix za pamäťové čipy. Ďalší dodávatelia z Taiwanu, USA a Európy získajú taktiež svoju časť. Montáž, ktorú majú na starosti zmluvní výrobcovia v Číne ako Foxconn, predstavuje len tri až šesť percent výrobných nákladov.

Podľa súčasných obchodných štatistík sa väčšina výrobných nákladov započítava do čínskych vývozných údajov. To prinútilo globálne organizácie, ako je Svetová obchodná organizácia (WTO), zvážiť alternatívne výpočty podľa toho, kde je hodnota pridaná. Vplyv na vývozné údaje len pri iPhone by bol veľký.

Údaje výskumných spoločností Counterpoint a IHS Markit ukazujú, že Apple dodal vlani na trh v USA 61 miliónov iPhonov. Za iPhone 7 alebo 7 Plus minul v priemere 258 dolárov. Pri hrubej kalkulácii bol v prípade telefónov iPhone 7 deficit USA s Čínou vlani 15,7 miliardy USD, čo bolo asi 4,4 percenta celkového deficitu USA.

„V prípade iPhonu, kde je Čína len konečným montérom, je väčšina hodnoty (ktorou Čína prispieva) len práca namiesto samotných súčiastok,“ uvádza analytik amerického inštitútu Information & Innovation Foundation John Wu.

Ekonóm analytickej spoločnosti Oxford Economics Louis Kuijs poznamenáva, že využívanie dodávateľov z celého sveta americkými spoločnosťami na výrobu ich produktov v Číne znamená, že v krížovej paľbe obchodnej vojny budú zasiahnuté aj ďalšie ekonomiky.

„To je dôležitý dôvod, prečo obchodné nezhody medzi USA a Čínou spôsobia ‚paralelné škody‘, najmä ďalším ázijským ekonomikám,“ uvádza. Podľa neho pri hodnotení skutočnej pridanej hodnoty by obchodný deficit USA s Čínou bol o 36 percent nižší ako súčasný údaj, predstavoval by 239 miliárd USD.

Príspevok iPhonu k obchodnému deficitu USA takmer určite prudko vzrastie spolu so zvýšením maloobchodnej ceny a dodávok. Výrobné hodnota však nezahŕňa hodnotu duševného vlastníctva, ktorú Apple dodáva prostredníctvom práce inžinierov a dizajnérov v centrále v Kalifornii. A tiež maržu pre distribútorov. Výrobné náklady prístroja iPhone X sú zhruba 400 dolárov, veľkoobchodná cena 800 dolárov a maloobchodná nedotovaná cena 1200 dolárov.

Úzko prepojený výrobný ekosystém vyvolal množstvo varovaní, že obchodná vojna bude bolestivá pre všetky strany. Až 45 amerických obchodných zväzov zastupujúcich niektoré z najväčších amerických firiem vyzvalo v nedeľu prezidenta, aby nezaviedol clá na produkty z Číny, a varovali, že to bude škodlivé najmä pre americkú ekonomiku a spotrebiteľov. Tiež maloobchodné firmy a výrobcovia obuvi začali zvoniť na poplach pre obavy, že plány môžu zvýšiť ceny pre spotrebiteľov.

Inštitút Information Technology & Innovation Foundation uvádza, že desaťpercentné clo na dovoz čínskej elektroniky spomalí rast hrubého domáceho produktu USA v najbližších desiatich rokoch o 163 miliárd USD. Clo vo výške 25 percent potom až o 332 miliárd USD. Kuijs vyzval obe strany na zdržanlivosť. Mohutná ekonomická vojna podľa neho spôsobí veľké hospodárske škody na celosvetovej úrovni.