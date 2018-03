Čína hrozí USA clami na bravčové či ovocie

Prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal dekrét, ktorý by mohol viesť k uvaleniu ciel na dovoz čínskeho tovaru v hodnote až 60 miliárd dolárov. Opatrenie je reakciou na údajné čínske krádeže amerického duševného vlastníctva. Od piatku tiež vstupujú do platnosti clá na dovoz ocele a hliníka do USA, ktorá sa tiež výrazne dotýkajú Číny.

„Čína dúfa, že Spojené štáty sa stiahnu z okraja priepasti, urobia múdre rozhodnutia a zabránia tomu, aby sa bilaterálne obchodné vzťahy dostali do nebezpečnej oblasti,“ uviedlo čínske ministerstvo obchodu vo vyhlásení.

Súčasne však Čína ukázala, že je pripravená na odvetu, keď oznámila, že plánuje zaviesť clá na dovoz tovaru z USA v hodnote až troch miliárd USD. Na zozname je 128 amerických produktov, okrem iného aj čerstvé ovocie, víno a orechy. Tieto clá majú byť odpoveďou na americké clá na oceľ a hliník.

Čína zároveň upresnila, že ak sa nepodarí obom krajinám dohodnúť o obchodných otázkach, je pripravená zaviesť clá v dvoch fázach. V prvej fáze to budú clá vo výške 15 percent na 120 produktov. Neskôr potom 25 percent na bravčové a recyklovaný hliník.

Peking podľa analytikov zatiaľ zvolil zdržanlivý postoj. „Čína svojím rezervovaným postojom dúfa, že Trump si môže uvedomiť svoje chyby a napraviť svoje postupy,“ povedal zástupca hlavného ekonóma čínskeho hospodárskeho inštitútu Čínske centrum pre medzinárodnú ekonomickú výmenu Sü Chung-cchaj. „Ak by sme naozaj chceli protiúder, tvrdšia odpoveď by bola zacielená na sóju a automobily,“ dodal.

Stupňujúce sa napätie medzi oboma krajinami otriaslo finančnými trhmi, pretože investori sa domnievajú, že ak obchodný bariéry začnú narastať, bude to mať pre globálnu ekonomiku hrozivé dôsledky.

Trump vo svojom memorande podpísanom vo štvrtok uviedol, že po zverejnení zoznamu čínskeho tovaru, na ktoré by mohlo byť zavedené clo, sa začne 30-dňová konzultačné obdobie. To prakticky vytvára priestor pre prípadné rokovania, ktoré by vyriešili Trumpove obvinenia týkajúce sa krádeže duševného vlastníctva a nútených transferov technológií. Trump tiež uviedol, že považuje Čínu za priateľa a že obe strany sú uprostred rokovaní, napísala agentúra Reuters.