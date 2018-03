Poisťovňa sa pri odvodoch vzoprela ministrovi práce

Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov postavilo proti sebe Sociálnu poisťovňu a rezort práce. Ide o niekoľko rokov pripravované a zároveň stále odkladané opatrenie, ktoré by sa dotklo desaťtisícov živnostníkov, obmedzilo by úniky a špekulácie s odvodmi a zároveň by naplnilo štátnu kasu o desiatky miliónov eur.

Ministerstvo práce pod vedením ministra Jána Richtera navrhlo, aby sa ročné zúčtovanie sociálnych odvodov zaviedlo od budúceho roka. Sociálna poisťovňa (SP), ktorej šéfuje Ľubomír Vážny, vyjadrila zásadný nesúhlas a navrhla termín posunúť na 1. január 2021. Tak Richter, ako aj Vážny sú vo funkciách za stranu Smer.

„Zavedenie ročného zúčtovania si vyžaduje rozsiahle úpravy informačných systémov Sociálnej poisťovne, a to nielen zásadnú zmenu informačného systému jednotného výberu poistného, ale aj úpravy dávkových a podporných informačných systémov,“ odkázala SP rezortu práce a sociálnych vecí počas pripomienkového konania k návrhu novely zákona o sociálnom poistení.

Ministerstvo práce si je podľa jeho hovorcu Michala Stušku vedomé technickej a kapacitnej náročnosti projektu ročného zúčtovania. „O jej miere a ďalších súvislostiach s účinnosťou ročného zúčtovania budeme v najbližších týždňoch rokovať so Sociálnou poisťovňou v rámci rozporového konania k novele zákona,“ povedal pre denník Pravda Stuška.

Sociálna poisťovňa tvrdí, že je potrebné analyzovať a zmeniť procesy, formuláre a tlačivá, interné postupy a metodické usmernenia, vyškoliť zamestnancov poisťovne a v dostatočnom časovom predstihu informovať verejnosť. Upozorňuje na to, že pre úspešnú implementáciu je dôležitá aj pripravenosť odvádzateľov poistného, predovšetkým zamestnávateľov nielen z vecného, ale aj technického hľadiska (úprava softvérov) na nové postupy pri plnení odvodových povinností. „Časový priestor, ktorý bude vytvorený od predpokladaného schválenia právnej úpravy v Národnej rade Slovenskej republiky do 1. januára 2019, v žiadnom prípade nezodpovedá potrebám implementácie vo vyššie uvedenom rozsahu,“ tvrdí SP.

K legislatívnemu návrhu, ktorým sa má zaviesť ročné zúčtovanie sociálnych odvodov, prišlo ministerstvu práce a sociálnych vecí 115 pripomienok, z toho 46 zásadných. Samotná Sociálna poisťovňa adresovala rezortu práce 27 zásadných a 12 obyčajných pripomienok. Zásadné pripomienky k návrhu novely zákona o sociálnom poistení majú aj Ministerstvo financií SR, rezorty vnútra a zahraničných vecí, Konfederácia odborových zväzov SR, Republiková únia zamestnávateľov, Americká obchodná komora na Slovensku či občianske združenie SocioFórum.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí navrhuje, aby sa ročné zúčtovanie sociálnych odvodov zaviedlo na Slovensku od začiatku budúceho roka. Tento proces by mala vykonávať Sociálna poisťovňa, pričom prvýkrát by sa tak malo stať v roku 2020 za rok 2019. V tomto roku by si zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov malo z rozpočtu Sociálnej poisťovne vyžiadať 15,4 mil. eur. V budúcom roku by však mal štát na tomto kroku získať 48,2 mil. eur. Pri zdravotnom poistení sa ročné zúčtovanie odvodov zaviedlo ešte v roku 2004.

Poistné na sociálne poistenie by sa malo od začiatku budúceho roka platiť vo forme preddavkov, ktoré sa v ďalšom roku ročne zúčtujú podľa skutočných príjmov zamestnanca a podnikateľa za predošlý rok. Výnimkou má byť úrazové a garančné poistenie. SP má ročné zúčtovanie každoročne vykonávať do 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa robí ročné zúčtovanie.