14 498 km, 17 hodín. Aerolinky Qantas priamo spojili Perth s Londýnom

Austrálskym aerolinkám Qantas Airways sa podľa analytikov podarilo prekonať ďalší míľnik v leteckom odvetví, keď v sobotu odštartovali prvý a jediný priamy pravidelný komerčný let medzi Austráliou a Britániou. Let medzi austrálskym Perthom a Londýnom na trase dlhej 14 498 kilometrov trvá viac ako 17 hodín.

Pre Qantas bude spojenie medzi Perthom a Londýnom skúškou plánovaného zavedenia siete letov na mimoriadne dlhé vzdialenosti, ktorú by chcela spoločnosť rozvinúť do roku 2022. Austrálsky Perth patrí medzi najviac izolované mestá na svete a je považované za hlavné mesto nerastného bohatstva Austrálie. Ťažia tu firmy BHP Billiton a Rio Tinto, s ktorých akciami sa obchoduje v Austrálii aj v Británii.

Spoločnosť Qantas Airways prvýkrát spojila priamym pravidelným komerčným letom austrálsky Perth a britský Londýn. Autor: Quantas

Aby trasa uspela, musí sa jej podariť odolať pravidelnému cyklu rozkvetu a prepadu ťažby komodít, pretože Qantas potrebuje hlavne obchodných cestujúcich, ktorí budú ochotní dať prednosť kratšej ceste, než letu s medzipristátím v Ázii alebo na Blízkom východe.

„Máte sektor nerastných zdrojov na oboch stranách, máte banky, máte právnikov, ktorí všetci chcú lietať rýchlo, spoľahlivo a pohodlne,“ povedal agentúre Bloomberg profesor z univerzity v Sydney Rico Merkert. „Myslím si, že sú pripravení platiť prirážku.“

Ťažobné spoločnosti v západnej Austrálii ťažia viac ako tretinu svetovej železnej rudy, ale aj drahokamy a vzácne kovy. Sektor tiež podporuje spoločnosti zamerané na finančné služby. Nie každý je však presvedčený o budúcnosti trasy. Lietadlo letiace z Perthu do Londýna budú musieť doplniť cestujúci z celej Austrálie, upozorňuje Volodymyr Bilotkach, autor knihy Ekonomika leteckých spoločností. Let zo Sydney do Londýna cez Perth však podľa neho ušetrí len málo času v porovnaní s letom cez Áziu alebo Blízky východ.

Hovorca aeroliniek Qantas Andrew McGinnes uviedol, že rezervácie na novej trase sú vysoké a firemní klienti z východnej Austrálie naznačili, že pri svojej ceste do Londýna sa zastavia na rokovaní v Perthe.

„Je to veľmi konkurenčný trh, ale toto je unikátny let,“ povedal McGinnes.

Avšak analýza času letu a cien naznačuje, že Qantas bude čeliť veľkým výzvam. Let triedou business z Perthu do Londýna aerolinkami Qantas v polovici júna bude stáť 6614 austrálskych dolárov (približne 4120 eur).

Let aeroliniek Singapore Airlines cez Singapur je o dva a pol hodiny dlhší, ale podľa internetových stránok WebJET stojí len 4843 AUD (3017 eur).

Úspech trasy medzi Perthom a Londýnom môže položiť základy prevádzkovania ešte dlhších trás do Európy. „Je to naozaj len začiatok,“ dodáva Merkert.

Lietadlo Boeing 787 Dreamliner spoločnosti Qantas vzlietlo z Perthu dnes o 18:50 miestneho času (11:50 SEČ) a na londýnskom letisku Heathrow pristane v nedeľu okolo 5:10 londýnskeho času (6:10 SEČ).