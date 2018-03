Tlak na Facebook stále silnie

Dôvodom je, že Facebook nezabránil zneužitiu údajov približne 50 miliónov užívateľov. Šéf spoločnosti Mark Zuckerberg sa po dňoch mlčania verejne ospravedlnil, no nepodarilo sa mu zmierniť tlak politikov, investorov, zadávateľov reklamy a samotných užívateľov.

Vypočúvať Zuckerberga chcú vo Washingtone, v Londýne aj v Bruseli. Európsky parlament pozval šéfa spoločnosti, aby prišiel vysvetliť kauzu kontroverzného využívania dát užívateľov. Povedal to predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani, ktorý sa zúčastnil začiatku rokovaní šéfov štátov a vlád bloku. Aj oni sa zaoberali prípadom spojeným s londýnskou konzultačnou firmou Cambridge Analytica. Pri príchode na summit v Bruseli to uviedol taliansky premiér Paolo Gentiloni aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. „Dúfam, že bude môcť vysvetliť udalosť, ktorá sa stala, a predovšetkým, čo chce urobiť, aby zabránil využívaniu osobných dát z Facebooku spôsobom, ktorý nerešpektuje vôľu ich majiteľov,“ vyhlásil Tajani.

Manipulácia a vysoká politika

Spoločnosť Facebook sa ocitla v posledných dňoch v centre pozornosti amerických a európskych vyšetrovateľov kvôli odhaleniu, že britská firma Cambridge Analytica neoprávnene využila dáta užívateľov Facebooku na tvorbu profilu amerických voličov. Projekt mal prispieť k zvoleniu Donalda Trumpa za amerického prezidenta. Zneužívanie osobných dát užívateľov Facebooku na politické ciele – ak sa obvinenia potvrdia – je, samozrejme, úplne neprijateľné. Ostro sa ku kauze vyjadrila aj komisárka pre spravodlivosť Věra Jourová, ktorá tento týždeň v USA rokovala práve o ochrane dát európskych občanov na serveroch v USA.

Facebook sa pritom o zneužití súkromia svojich užívateľov dozvedel už pred tromi rokmi. Napriek tomu to nezastavil a až do minulého piatka, keď o prípade prvýkrát informovali médiá, o všetkom mlčal. Trvalo potom ešte ďalších päť dní, kým sa k prípadu vyjadril Zuckerberg. „Našou zodpovednosťou je chrániť vaše dáta. Ak to nedokážeme, nezaslúžime si vám slúžiť. Urobili sme chyby,“ napísal na svoj facebookový profil. Zároveň povedal, že je za reguláciu reklamy na internete, tak aby bola viac transparentná. „Keď sa pozriete na to, ako silno je regulovaná reklama v televízii a tlači, nie je jasné, prečo by na internete mala byť regulácia miernejšia,“ povedal v rozhovore pre televíziu CNN.

Užívatelia už týždeň sledujú rozvíjajúci sa kauzu Cambridge Analytica a dumajú nad tým, či hrozí riziko, že boli zase zmanipulovaní, že ich dáta mohli byť zneužité na ovplyvnenie volieb. A či je to dôvod opustiť Facebook. No nie je to ľahké rozhodovanie. Koniec koncov ako potom rodina uvidí fotky vašich detí? „Časť mojej osoby si želá, aby kvôli škandálu Cambridge Analytica Facebook padol. Ale druhá časť mojej osoby nemá iný spôsob, ako zistiť, kedy majú moji priatelia a príbuzní narodeniny,“ napísal na Twitter humorista Chicago Tribune Rex Huppke.

Facebook, ktorý svoju existenciu začal ako sociálna sieť pre vysokoškolských študentov a akademickú komunitu, už v minulosti zažil odlev používateľov, hoci sa to zvyčajne dialo plynulejšie. Mladí ľudia sa od neho odklonili v prospech iných platforiem, ako je Snapchat, WhatsApp a Instagram, aj keď posledné dve menované teraz vlastní firma Facebook. V medzinárodnom meradle síce Facebook zostáva široko rozšírený, ale vytláčajú ho sociálne siete vybudované okolo posielania správ, ako je Line v Japonsku a Thajsku, Wech v Číne a KakaoTalk v Južnej Kórei. Ako praotec veľkých sociálnych sietí má však Facebook viac ako 2,2 miliardy užívateľov – takmer 30 percent svetovej populácie. A ide o komunitu s prehľadom početnejšiu, ako má ktorákoľvek krajina sveta. To je neodolateľný terč pre zadávateľov reklamy a tiež, ako teraz vychádza najavo, pre ľudí, čo chcú robiť neetické pokusy s dátami a dokonca ovplyvňovať voľby.

Obetný baránok?

Zuckerberg okrem priznania chýb preto zároveň predstavil plán na zmenu fungovania sociálnej siete, ktorá má predchádzať zneužívaniu osobných údajov. Súčasťou opatrení je napríklad obmedzenie množstva dát, ktoré budú o používateľoch získavať facebookové aplikácie. Jedna takáto aplikácia stojí aj za terajším škandálom. Ruský výskumník moldavského pôvodu z Univerzity v Cambridgei Aleksandr Kogan ju vytvoril tak, aby sa vydávala za osobnostný test, ktorý je súčasťou akademického výskumu. V skutočnosti však vykonávala volebnú analýzu, o čom nikto z 300-tisíc ľudí, ktorí si ju stiahli, nevedel. Užívatelia nevedeli ani to, že okrem ich osobných dát aplikácia pozbierala aj všetky údaje z facebookových profilov ich priateľov a priateľov priateľov. Kogan sa vďaka tomu v roku 2013 dostal k údajom o facebookových účtoch 50 miliónov Američanov. Až potiaľ to však bolo všetko v rámci vtedajších pravidiel. Ich porušenie prišlo až potom, keď Kogan dáta predal britskej dátovej firme Cambridge Analytica.

Christopher Wylie, informátor z britskej firmy Cambridge Analytica, uviedol, že dáta z aplikácie, ktorú vyvinul Kogan, boli použité na ovplyvnenie výsledkov prezidentských volieb v USA v roku 2016. Spoločnosť toto tvrdenie popiera. Lenže podľa rozhovoru, ktorý tajne nahrala a v utorok odvysielala britská spravodajská televízia Channel 4, generálny riaditeľ Cambridge Analytica Alexander Nix povedal, že jeho spoločnosť zohrala hlavnú úlohu pri zabezpečení tesného víťazstva Donalda Trumpa v prezidentských voľbách.

Kogan tvrdí, že si z neho sociálna sieť a samotná spoločnosť urobili obetného baránka. V rozhovore pre rozhlasovú stanicu BBC 4 pripustil, že prostredníctvom aplikácie, ktorú vyvinul, zozbieral osobné údaje 30 miliónov používateľov Facebooku. Tieto údaje následne podľa svojich slov posunul spoločnosti Cambridge Analytica, ktorá ho ubezpečila, že je to legálne. „Podľa môjho názoru si zo mňa Facebook a Cambridge Analytica urobili obetného baránka. Naozaj sme si mysleli, že konáme náležite. Mysleli sme si, že robíme niečo, čo bolo naozaj normálne,“ cituje Kogana britský denník Guardian.