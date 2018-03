Do gréckeho Solúna môžete letieť priamo z Bratislavy

Bratislava má priame letecké spojenie so Solúnom. Pravidelnú linku z Letiska M. R. Štefánika do severogréckeho mesta začala v pondelok prevádzkovať nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair.

„Cestujúci ju môžu využiť každý pondelok a piatok, teda dvakrát týždenne,“ informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Linka je jednou zo siedmich nových leteckých liniek, ktoré oznámil Ryanair pre tento rok z Bratislavy. V nedeľu 25. marca otvoril novú linku z hlavného mesta SR na Maltu, v pondelok začal lietať do Solúna, od utorka bude možné využiť i nové linky do Burgasu v Bulharsku a do Pafosu na Cypre.

„Začiatkom júna zase pridá novú linku do holandského Eindhovenu a koncom júna spojí Bratislavu priamou linkou s tureckým mestom Dalaman,“ priblížila Ševčíková. V novembri začne Ryanair lietať z Bratislavy do Kyjeva na hlavné letisko ukrajinskej metropoly Boryspiľ. Cestujúci z Bratislavy môžu počas letného letového poriadku, od 25. marca do 27. októbra, využiť spolu 25 leteckých liniek Ryanairu.

Ryanair je najväčšou nízkonákladovou leteckou spoločnosťou v Európe, na letisku v Bratislave zriadil v marci 2015 svoju základňu. Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s., je zapísaná v Obchodnom registri SR od mája 2004, disponuje základným imaním vo výške 292,43 mil. eur. Spoločnosť je v úplnom vlastníctve štátu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR spravuje všetky jej akcie od septembra 2014, kedy prevzalo od Fondu národného majetku SR jeho podiel vo výške 50,30 %.