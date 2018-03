Veľkonočné vlaky sa plnia, ZSSK aj RegioJet spoje posilnia

Už v súčasnosti sú napríklad na 100 % obsadené miesta vo vlaku InterCity (IC), ktorý vo štvrtok 29. marca vyráža o 15.46 h z Bratislavy a smeruje do Košíc. Zároveň je na 99 % obsadený v tento deň IC vlak s odchodom z hlavného mesta o 17.43 h smerom do Košíc.

Rovnako je úplne vypredaný aj EuroCity (EC) vlak, ktorý vo štvrtok vyráža o 17.51 h z Prahy a ide do Košíc. Na 95 % je tiež vypredaný rýchlik v tento deň, ktorý štartuje o 23.43 h z hlavného mesta a ide do Humenného.

„Cestujúcim odporúčame, aby si v záujme osobného komfortu vo vlaku včas zabezpečili miestenky, hoci väčšina vlakov ZSSK nie je povinne miestenková,“ priblížil hovorca spoločnosti Tomáš Kováč.

Dopravca pritom počas veľkonočného obdobia vypraví dva mimoriadne vlaky. Jeden rýchlik pôjde v stredu 28. marca s odchodom z Bratislavy o 13.51 h a smeruje do Košíc. Druhý mimoriadny rýchlik pôjde v utorok 3. apríla z Košíc o 14.16 h smerom do Bratislavy.

„Na oba vlaky, ktoré aktuálne ponúkajú dostatok voľných miest, je možné kúpiť si rezervácie miesta,“ doplnil Kováč. ZSSK zároveň vypraví aj 17 posilových vlakov, ktoré sú zapracované v platnom cestovnom poriadku. S ohľadom na technické možnosti budú podľa Kováča posilňované aj vybrané pravidelné linky.

RegioJet posilní vlaky i autobusy

Počas Veľkej noci zažívajú vlaky a autobusy súkromného dopravcu RegioJet jeden z najväčších náporov cestujúcich. Množstvo spojov je už v súčasnosti podľa koordinátora PR a komunikácie spoločnosti Martina Žarnovického vypredaných.

„Snažíme sa pre zvládnutie náporu cestujúcich nasadiť do prevádzky všetky vozne, ktoré máme k dispozícii. Posilové vozne dávajú naši dispečeri do predaja ešte aj 24 hodín pred odchodom vlaku,“ opísal Žarnovický. Tieto sa následne podľa jeho slov zobrazia cestujúcim v rezervačnom systéme, na webových stránkach a v mobilnej aplikácii.

„Medzi Prahou a Bratislavou vypravujeme počas Veľkej noci až osemvozňové súpravy, medzi Prahou, Žilinou, Tatrami a Košicami na vybraných spojoch dokonca 13 až 15-vozňové súpravy, ktoré naraz prevezú viac ako 600 cestujúcich,“ vyčíslil Žarnovický.

RegioJet zároveň posilňuje aj svoje autobusové spoje, a to najmä na linkách z Prahy do Brna, Bratislavy a Budapešti. Tiež z Bratislavy do Nitry a Banskej Bystrice a na dvojnásobný počet posilní aj autobusy z Prahy cez Brno do Košíc.

„Našimi vlakmi a autobusmi cestuje na Veľkú noc najviac cestujúcich z Českej republiky na východné Slovensko. Ide zväčša o pracujúcich a študujúcich, ktorí sa na sviatky vracajú domov za rodinou,“ opísal Žarnovický.

Vysoký počet cestujúcich zaznamenáva dopravca aj na linkách do Bratislavy. „Títo cestujúci tu často prestupujú na ďalšie vlaky a autobusy, ktoré ich rozvezú ďalej po celom Slovensku. Veľký počet študujúcich cestuje domov na Slovensko najmä z Brna,“ uviedol.