Twitter zakáže reklamy na kryptomeny

Zákaz bude zahŕňať reklamu na primárnu ponuku mincí (ICO), crowdfunding, teda spôsob získavania peňazí cez malé čiastky od drobných darcov, ktorý bude využívať vytváranie kryptomincí, ale aj predaj samotných kryptomien a ponuku služieb tzv. kryptopeňaženiek. Tie slúžia na ukladanie, odosielanie a prijímanie digitálnych mien. Zverejňovať reklamu nebudú smieť tiež burzy s kryptomenou, až na obmedzené výnimky.

Facebook obmedzil reklamy na kryptomeny vo februári. Google oznámil, že plánuje zakázať inzeráty na kryptomeny tento mesiac, zákaz má nadobudnúť účinnosť v júni.

Regulátori posilňujú varovanie pred bitcoinom a ďalšími virtuálnymi menami. Upozorňujú, že sú vysoko špekulatívne, niektoré by mohli byť podvodné a že investori by sa mali pripraviť aj na to, že o všetko prídu. Skupina 20 najväčších ekonomík sveta G20 sa však minulý týždeň nedokázala dohodnúť na dohľade nad kryptomenami.

Analytik konzultačnej firmy Kapronasia Zennon Kapron uviedol, že s narastajúcim počtom ICO je nemožné, aby sa niekto vyznal v tom, aké ponuky a ktoré kryptomeny sú naozajstné a ktoré podvodné. „Aj keď určite musí byť reklama na ICO výrazným zdrojom pre Twitter, dopady podvodných aktivít za to riziko nestoja,“ dodal.

Cena najznámejšej kryptomeny bitcoin už klesla z decembrového maxima takmer 20 000 USD o viac ako polovicu. Teraz sa pohybuje okolo 8000 USD. Prispeli k tomu obavy, že regulačné orgány zasiahnu proti kryptomenám. Vplyv na pokles ceny mali aj správy o zákaze reklamy na Facebooku a Googlu.