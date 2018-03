Niektoré vlaky na sviatky sú vypredané

Štátny vlakový dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypraví dva mimoriadne vlaky. "ZSSK vypraví aj 17 posilových vlakov zapracovaných v aktuálne platnom cestovnom poriadku a s ohľadom na technické možnosti budú posilňované aj vybrané pravidelné linky,“ informuje dopravca. Najväčší nápor na dopravu sa očakáva vo štvrtok poobede, keďže v piatok má väčšina zamestnancov voľno. Zvýšený počet cestujúcich je možné očakávať aj v stredu v poobedňajších hodinách, pretože od štvrtka sa začínajú veľkonočné prázdniny.

Prvý mimoriadny rýchlik vyráža z Hlavnej stanice v Bratislave v stredu o 13.51 s príchodom do Košíc o 19.38. Druhý bude vypravený v opačnom smere v utorok 3. apríla. Z Košíc vyrazí mimoriadny vlak o 14.16, pričom do hlavného mesta má prísť o 20.14.

InterCity (IC) vlaky vo štvrtok smerom z Bratislavy do Košíc boli včera takmer vypredané. Spoj vyrážajúci z Bratislavy o 11.43 bol vypredaný na 83 percent. IC 513 s časom odchodu o 15.46 bolo včera na obed vypredané na 100 percent. Večerný IC vlak bol obsadený na 99 percent.

Kto chce vo štvrtok cestovať smerom na východ vlakom, môže využiť aj nočný rýchlik smerujúci do Humenného. Jeho obsadenosť sa pohybovala na úrovni 95 percent. Približne polovicu voľných miest mal ešte rýchlik 611 Považan, ktorý z Bratislavy začína cestu o 16.03. Cestovanie rýchlikom do Košíc trvá v porovnaní s IC vlakom o viac ako hodinu dlhšie.

Veľký záujem je aj o cestovanie z Prahy do Bratislavy. Štátny dopravca hlási vo štvrtok vypredaný spoj EC 283 Metropolitan Slovenská strela, ktorý do Bratislavy z hlavného mesta Českej republiky prichádza o 21.50. Vypredané štvrtkové spoje z Prahy do hlavného mesta Slovenska má aj súkromný dopravca RegioJet. V piatok má z troch spojov voľné miesta len v poslednom, poobedňajšom vlaku. RegioJet jazdí aj medzi Prahou a Košicami. Na tejto trase boli včera krátko poobede vypredané miesta vo všetkých štvrtkových a piatkových vlakoch. Rovnako tak je vypredaný aj prvý sobotný vlak.

Kto chce cestovať v stredu, pravdepodobne ešte môže kúpiť lístky aj na IC vlaky. Ich obsadenosť sa včera pohybovala maximálne na úrovni 75 percent. Zvýšený záujem o cestovanie je aj v piatok v doobedňajších hodinách. Rýchlik vyrážajúci z Bratislavy o 8.03 bol už včera vypredaný na 84 percent.

V opačnom smere sa očakáva, že väčšina cestujúcich sa bude presúvať v pondelok a v utorok po sviatkoch. Štátny vlakový dopravca má počas oboch dní vo vlakoch ešte voľné miesta. Smerom do Bratislavy bude najvyťaženejším pravdepodobne IC vlak štartujúci z Košíc o 17.23, ktorý bol už v pondelok vypredaný na 83 percent. Utorňajšie vlaky mali včera voľnú ešte približne polovicu kapacity.

Na cestách sa najväčší nápor očakáva vo štvrtok poobede. Kritickými úsekmi ostáva diaľnica D1 medzi Bratislavou a Trnavou, ktorá je stále vedená v dočasných troch zúžených pruhoch bez odstavného pásu. Vodiči sa môžu zdržať aj pri odbočke z diaľnice D1 na rýchlostnú cestu R1 neďaleko Trnavy alebo pod Strečnom. V opačnom smere sa po sviatkoch môže vytvárať dopravná kolóna na konci diaľnice D1 pri Ivachnovej neďaleko Ružomberka.

Napriek zvyšujúcim sa teplotám by vodiči na sviatky nemali vyrážať na letných pneumatikách. Podľa Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu sa môžu najmä v tatranskej oblasti vyskytnúť počas sviatkov snehové zrážky. V noci môže teplota na niektorých miestach klesať pod bod mrazu.