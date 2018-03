Dlhov cez osobný bankrot sa vlani zbavilo 5 246 Slovákov

Rok predtým totiž bankrot vyhlásilo 841 fyzických osôb. Informovala o tom poradenská spoločnosť Bisnode na základe svojich dát, ktoré ukazujú pokračujúci veľký nárast v počte vyhlasovaní osobných bankrotov aj tento rok. Od začiatku roka totiž požiadalo o oddlženie už takmer dvetisíc ľudí. Za rekordný počet osobných bankrotov na Slovensku môže podľa spoločnosti Bisnode jednoduchší spôsob zbavovania sa osobných dlhov, ktorý priniesla novela zákona o konkurzoch a reštrukturali­záciách. Tá na Slovensku platí od marca 2017.

„Od marca 2017 vidíme v našich databázach dosť výrazné nárasty v počte osobných bankrotov. Ten najvyšší nárast sa začal v júni minulého roka a prakticky, s veľmi malými výkyvmi, pokračuje dodnes,“ uvádza analytička Bisnode Petra Štěpánová, pričom nárasty odôvodňuje tým, že samotná novela zákona priniesla nižšie náklady, ktoré sa spájajú so začiatkom procesu oddlženia. Na jeho vyhlásenie bolo do marca minulého roka nutné, aby mala daná osoba majetok aspoň vo výške 1 650 eur, novela zákona to zrušila. „Nižšie náklady na vyhlásenie bankrotu súvisia aj s odmeňovaním. V súčasnosti sa správcovi za oddlženie platí odmena 500 eur, t. j. o 150 eur menej ako pred zmenou zákona,“ dopĺňa Petra Štěpánová.

Rekordné čísla podľa Štěpánovej pokračujú aj tento rok. V prvých dvoch mesiacoch požiadalo o zbavenie sa dlhov 1 903 Slovákov, čo predstavuje tretinu z celého minulého roka. „V januári to bolo 974 a vo februári 929 ľudí s finančnými problémami. To znamená, že len za jeden mesiac požiadalo o bankrot toľko ľudí ako za celý rok 2016,“ dodala Petra Štěpánová.

