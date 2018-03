SaS chce mať nemocnice ako akciovky a viac poisťovní

Fakultné a univerzitné nemocnice vo vlastníctve štátu by sa mali podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) pretransformovať na akciové spoločnosti.

Informovali o tom liberáli na tlačovej konferencii, na ktorej predstavili svoju reformu zdravotníctva. Spomínané nemocnice sa totiž podľa SaS nemusia v súčasnosti podrobovať tvrdým rozpočtovým obmedzeniam.

Zdravotnícky tím SaS pripravoval reformu zdravotníctva zhruba rok. „Až pri tvorbe tejto reformy sme pochopili celý rozsah biedy slovenského zdravotníctva,“ povedal predseda SaS Richard Sulík. Dokument podľa neho nie je konečný, slúži ako námet na diskusiu. Ako priblížil Sulík, členom zdravotníckeho tímu vypomáhal aj exminister zdravotníctva Rudolf Zajac a bývalý generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia Ľuboš Lopatka.

Strana chce okrem iného aj liberalizovať trh zdravotných poisťovní. Aktuálne je podmienkou vzniku zdravotnej poisťovne základné imanie vo výške takmer 17 miliónov eur, pričom liberáli navrhujú zníženie na jeden milión eur. Člen zdravotníckeho tímu Martin Barto doplnil, že zrušiť by sa mala aj podmienka minimálneho počtu klientov. Vzniknúť by tak podľa neho mohli regionálne, či podnikové zdravotné poisťovne. „Súčasne ale popri tomto znížení finančných kritérií chceme pritvrdiť kritériá personálne a kritériá, ktoré sa týkajú likvidity a solventnosti,“ uviedol.

Členka parlamentného výboru pre zdravotníctvo a členka zdravotníckeho tímu SaS Jana Cigániková konštatovala, že jedným z najväčších problémov slovenského zdravotníctva je plytvanie a absencia akéhokoľvek merania a kontroly vynaložených prostriedkov. „Sú veľmi zle nastavené pravidlá, vrátane motivácie zdravotníckych pracovníkov a povinností zdravotných poisťovní,“ povedala. Reforma sa snaží zjednodušiť prácu sestier i prácu lekárov. „Snažili sme sa o širšie uplatnenie asistentov i sestier,“ dodala.

Reforma taktiež definuje nárok poistenca, teda rozsah zdravotnej starostlivosti. „Neurčíme len to, na čo má pacient nárok, ale povieme, v akom časovom horizonte má nárok a kto je za zabezpečenie tohto nároku zodpovedný. Čo najväčšiu časť tejto zodpovednosti sa snažíme preniesť na poisťovne ako manažérov starostlivosti o zdravie občanov,“ uviedla Cigániková. Opozičná strana navrhuje aj zlúčiť ministerstvo zdravotníctva s ministerstvom sociálnych vecí. Podľa nich by to bolo praktické najmä z hľadiska riešenia chronických lôžok.