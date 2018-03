NBS: Slovensko má rásť 4,2-percentným tempom

Slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť tempom 4,2 %. V budúcom roku by mal rast hrubého domáceho produktu (HDP) zrýchliť na 4,7 % a v roku 2020 by mal rast dosiahnuť 4 %. Vyplýva to z najnovšej strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska (NBS).

Slovenská centrálna banka mierne zhoršila odhad rastu slovenského hospodárstva pre tento rok o 0,1 percentu­álneho bodu (p.b.). V predchádzajúcej prognóze NBS očakávala rast HDP v roku 2018 na úrovni 4,3 %. Pre budúci rok odhad rastu ekonomiky oproti predchádzajúcej prognóze nezmenila a pre rok 2020 zlepšila odhad rastu oproti minulej prognóze o 0,2 p.b. „V porovnaní s predchádzajúcou predikciou došlo len k miernym úpravám, ktoré súviseli s nižšími cenami ropy, potravín a so silnejším zahraničným dopytom,“ povedal na utorkovej tlačovej konferencii guvernér NBS Jozef Makúch.

Vplyv na predikciu má posun nábehu rozšírených produkčných kapacít v automobilovom priemysle. NBS totiž očakáva posun nábehu automobilky Jaguar Land Rover o 1. štvrťrok. Na vyhliadky NBS mali vplyv aj nižšie ceny komodít, najmä ropy a do predikcie boli podľa Makúcha zapracované aj zmeny v Zákonníku práce týkajúce sa zavedenia 13. a 14. platu, ako aj zvýšenia príplatkov za prácu. „Stále hovoríme o tom, že predpoklady pre hospodársky rast sú veľmi dobré, aj zahraničné prostredie sa zlepšuje a taktiež aj investície pomáhajú zlepšovať rastový potenciál ekonomiky,“ uviedol pred novinármi viceguvernér NBS Ľudovít Ódor.

Inflácia by sa mala prehupnúť mierne nad dve percentá. V tomto roku by mala byť na úrovni 2,3 %. V budúcom roku by mala dosiahnuť úroveň 2,2 % a v roku 2020 má byť tiež na rovnakej úrovni. „Očakávame v celom horizonte predikcie, že inflácia bude okolo magických 2 %,“ dodal Ódor.

NBS podľa predikcie očakáva aj pozitívny vývoj na trhu práce. V tomto roku by mal rast zamestnanosti dosiahnuť 1,8 %, v budúcom roku by mal byť rast na úrovni 1,2 % a v roku 2020 by mala predstavovať 1,1 %. „Na trhu práce citiť relatívne silný dopyt, ale ponuka za ním zaostáva. Aj keď naráža trh práce na niektoré limity, tak zamestnanosť stále rastie,“ doplnil Ódor s tým, že zamestnávatelia ešte dokážu pracovné miesta obsadzovať ľuďmi z radov nezamestnaných.

NBS predpokladá mieru nezamestnanosti v tomto roku na úrovni 7,2 %, v roku 2019 by mala dosiahnuť 6,6 % a v roku 2020 by mala dosiahnuť 6 %. Pre tento aj najbližší rok národná banka zhoršila mierne odhad poklesu nezamestnanosti.

Na Slovensku by mal pokračovať aj rast nominálnych a reálnych miezd. Odhad rastu priemernej nominálnej mzdy NBS pre tento rok zlepšila o 0,3 p.b., pričom by mal byť na úrovni 5,4 %.