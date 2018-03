Ľuďom zavreté obchody neprekážajú, skôr lekárne

Väčšine ľudí neprekáža, že obchody ostanú tento rok počas sviatkov zatvorené, ale plánujú sa dopredu poriadne zásobiť potravinami. Vyplýva to z prieskumu startupu Prieskumy a telekomunikačného operátora Swan, ktorý bol realizovaný novou technológiou - prostredníctvom televízora.

Ako vyplýva z pilotného prieskumu, ktorý sa novou technológiou uskutočnil od 20. do 25. marca na vzorke 609 obyvateľov vo všetkých regiónoch krajiny, väčšine Slovákov neprekáža, že obchody musia ostať počas veľkonočných sviatkov zatvorené. Až 57,7 % respondentov úplne súhlasí so zákazom predaja, ďalších 17,9 % s tým skôr súhlasí ako nesúhlasí. Proti sa vyjadrilo 11,2 %, úplne nesúhlasia len 4 % opýtaných. Muži pritom mali na vec prakticky rovnaký názor ako ženy. V porovnaní so zvyškom krajiny bolo o niečo viac nespokojných v Bratislavskom a v Košickom kraji.

Na zatvorené obchody sa plánujú Slováci pripraviť a spraviť si dostatočné zásoby dopredu. Presne 64,5% respondentov priznalo, že potraviny bude kupovať v predstihu a vo väčšom množstve ako zvyčajne, 31 % neplánuje meniť svoje zaužívané zvyklosti. Na zásoby myslia najmä starší respondenti, so znižujúcim vekom klesá aj ochota ľudí pripravovať sa na zatvorené obchody dopredu.

Prieskum ukázal, že Slováci si nechcú vyberať z Veľkonočných sviatkov deň, kedy by boli obchody otvorené. Väčšina respondentov nesúhlasí s výberom jedného sviatočného dňa, ktorý by dostal výnimku a preferujú rovnaké pravidlá pre všetky dni. Viac ako tretina respondentov by si vedela predstaviť určitý typ výnimky na Veľký piatok.

Nie všetky typy obchodov sú pre Slovákov rovnako dôležité. Zatiaľ čo otvorené banky či športové potreby nechýbali takmer nikomu, väčšina respondentov by privítala počas Veľkonočných sviatkov otvorené lekárne (55,1%).

TASR informoval Matúš Benčík zo spoločnosti Danubiatel.