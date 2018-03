Výskumníci sa v kauze agrodotácií bránia

Podľa ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej a šéfa Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Juraja Kožucha môžu za únik informácií o pozemkoch bez žiadostí o dotácie práve pracovníci ústavu. Eseročka bývalej poslankyne Smeru tak aj preto vraj mohla bezpečne poberať dotácie na pozemky iných užívateľov.

S týmito obvineniami odvolaní vedúci pracovníci nesúhlasia. „Argumenty pani ministerky i riaditeľa PPA nás nepresvedčili o pochybení tohto ústavu a hrubým spôsobom spochybnili a poškodili jeho dobré meno i odbornosť," tvrdia odvolaní: riaditeľ ústavu Miroslav Kromka a vedúci regionálneho pracoviska v Prešove Jozef Vilček. Sú pripravení svoje meno aj meno svojich podriadených očistiť. Obvinenie podľa nich spochybnilo celú prácu a históriu pracoviska.

Podľa informácií denníka Pravda obvinený ústav získaval do roku 2016 informácie o pozemkoch, na ktoré poľnohospodárske subjekty žiadajú dotácie až po spracovaní pracovníkmi PPA, teda až v čase po podávaní žiadostí. V roku 2017 mal ústav prístup k informáciám o žiadateľoch v rámci systému GSAA, ktorého je správcom. No v tomto roku systém nepokrýval 100 percent plôch. Ústav tak nedisponoval do konca podávania žiadostí kompletnými informáciami za všetkých žiadateľov. V systéme boli evidované plochy zväčša v užívaní väčších subjektov. K týmto informáciám mali však prístup všetci užívatelia systému GSAA a to z dôvodu, aby si mohli vzájomne upravovať hranice užívania. Tento prístup bude platiť aj pre ďalšie roky a je práve cieľom systému GSAA, aby všetci žiadatelia mali informácie o užívaných plochách ostatných subjektov.

Ústav by tak nemohol mať v čase podávania žiadostí v rokoch 2016 a 2017 kompletné informácie o deklarovaných plochách za celé Slovensko. Potom by nebolo možné, aby od operátorov, ktorí sa podieľajú na aktualizácii LPIS, unikla informácia o pozemkoch, na ktoré si nikto o dotáciu nepožiadal.

V systéme LPIS eviduje ústav okolo 160-tisíc kultúrnych dielov – teda druhov pozemkov. Pričom informácie sa aktualizujú každé tri roky. Ak sa za tento čas územie nejako výrazne zmení, pracovníci nie sú schopní takúto informáciu zachytiť v tomto trojročnom medziobdobí. Takto môžu vznikať chyby.

Podľa informácií Pravdy ústav upozorňoval v minulosti na tieto nedostatky systému. V rámci služby LPIS sa nevykonávajú ani pravidelné kontroly na mieste. K tým sa pristúpi len v prípade nejasností v identifikácii parcely. Kontrolná činnosť je na PPA. A to, čo kontrola agentúry ukáže, následne ústav zapracuje do systému.

Šéf PPA v kauze podal trestné oznámenie za možný subvenčný podvod na neznámeho páchateľa. V prípade sporných dotácií z východu je však poberateľ jasný – spoločnosť Agro Porúbka. Za firmou stojí podnikateľka v poľnohospodárstve a bývalá poslankyňa Smeru Ľubica Rošková.

Kto údajný dotačný podvod pripravil, má ukázať vyšetrovanie. Na mieste už prešetrujú tri tímy kontrolórov z PPA. Tí majú zistiť, čo sa v okrese Michalovce vlastne dialo. Podľa rezortu pôdohospodárstva totiž dostávala firma informácie zvnútra o tom, na ktorý pozemok si má o európske peniaze požiadať.

Okrem nich zamieril na Slovensko aj Európsky úrad pre boj proti podvodom. Úrad začal predbežné konanie. To má rozhodnúť o tom, či existujú dôvody na začatie riadneho vyšetrovania.

Slovensko doteraz patrilo ku krajinám s dobrým menom v Bruseli. Po Estónsku bolo druhou najlepšou krajinou, ktorá vykazovala najnižšiu mieru takzvaných refundácií pri vyplácaní priamych podpôr. Na nedostatky vo vyplácaní dotácií upozornil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Ten našiel viacero vážnych pochybení v rokoch 2015 až 2016. Rezortu pôdohospodárstva vtedy šéfoval Ľubomír Jahnátek, ktorý je momentálne šéfom regulačného úradu.

Na nezrovnalosti v agrodotáciách na východe krajiny upozorňoval aj nebohý novinár Ján Kuciak.