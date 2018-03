Vlaky sa plnia, štátny dopravca pridal 17 posilových spojov

Od štvrtka 29. marca do pondelka 2. apríla bude doprava posilnená dvoma vlakmi EuroCity (EC), piatimi rýchlikmi, ôsmimi regionálnymi rýchlikmi a dvoma regionálnymi expresmi. „Najviac vlakov pôjde v pondelok 2. apríla, keď očakávame zo strany cestujúcich najväčší záujem o prepravu,“ avizoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

V utorok 3. apríla ešte dopravca vypraví druhý mimoriadny rýchlik, ktorý pôjde o 14.16 h z Košíc a do Bratislavy má plánovaný príchod o 20.14 h. Tento spoj má podľa Kováča stále dostatok voľných miest pre cestujúcich.

Hoci väčšina vlakov ZSSK nie je povinne miestenková, dopravca odporúča cestujúcim, aby si v záujme osobného komfortu zabezpečili včas nielen cestovné lístky, ale aj rezervácie miesta.

Už v súčasnosti sú pritom na 100 % vypredané tri štvrtkové vlaky smerujúce na východ Slovenska. A to rýchlik Spišan, ktorý o 14.03 h vyráža z Bratislavy, tiež EC vlak s odchodom o 17.51 h z Prahy, ktorý smeruje do Prešova a rýchlik Zemplín s odchodom z hlavného mesta o 23.43 h smerujúci do Humenného.

Už iba posledné voľné miesta sú napríklad v štvrtkovom InterCity (IC) vlaku, ktorý o 15.46 h vyráža z Bratislavy, obsadený je na 98 %. Rovnako je obsadený aj IC vlak s odchodom o 17.43 h z hlavného mesta a na 95 % je vypredaný aj rýchlik s odchodom z Bratislavy o 16.03 h.

Čo sa týka piatku 30. marca, v tento deň je napríklad rýchlik s odchodom z Bratislavy o 8.03 h smerujúci do Košíc vypredaný na 99 %. Nasledujúci rýchlik s odchodom o 10.03 h je vypredaný na 98 % a IC vlak s odchodom z hlavného mesta o 11.43 h je obsadený na 88 %.