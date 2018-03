Taxislužby musia podľa štátu mať rovnaké podmienky, aj Uber

„Aj spoločnosť Uber môže na našom trhu fungovať, ak splní zákonom stanovené podmienky. Toto naše stanovisko je aj v súlade s nedávnym rozhodnutím Európskeho súdneho dvora, podľa ktorého majú byť spoločnosti ako Uber regulované ako taxislužba a musia spĺňať podmienky štátu, kde pôsobia,“ uviedol rezort dopravy pre agentúru SITA.

Reagoval tak na rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I, že alternatívna taxislužba Uber, fungujúca na základe mobilnej aplikácie, musí zastaviť svoju činnosť, vrátane využívania vodičov a vozidiel, ktorá je v rozpore so zákonom o cestnej doprave. Spoločnosť následne pozastavila prevádzku služby v Bratislave.

Ministerstvo dopravy ďalej uviedlo, že zároveň vníma aj technologický pokrok v poskytovaní služieb a preto už dlhšiu dobu pripravuje zmenu príslušných zákonov, ktoré v niektorých oblastiach zjednodušia podnikanie v oblasti prepravy osôb na cestách. „Pripravovanými zmenami navrhujeme, napríklad, upraviť podmienky pre udelenie koncesie, upravujeme bezúhonnosť prevádzkovateľa taxislužby, odbornú spôsobilosť a zároveň plánujeme vykonať zmeny v povinnosti mať parkovacie miesto. V spolupráci s Ministerstvom financií SR navrhujeme aj možnosť určenia ceny doplniť aj o možnosť vypočítať cenu prostredníctvom digitálnej platformy,“ priblížil rezort dopravy.

Tieto návrhy budú predmetom štandardného legislatívneho procesu a každý sa k nim bude môcť vyjadriť. „Chceme vytvoriť také prostredie pre poskytovanie služby taxi, ktoré bude spravodlivé a všetci budú mať rovnaké podmienky, bez akýchkoľvek výnimiek,“ dodalo ministerstvo dopravy.

Taxislužbu na princípe aplikácie prevádzkuje v hlavnom meste SR aj spoločnosť Liftago SK, s. r. o., dcérska firma spoločnosti Liftago, a. s., so sídlom v Prahe. Spoluzakladateľ a riaditeľ spoločnosti Ondřej Krátký informoval, že súd nezakázal Uber ako taký, len mu zakázal využívať neférové konkurenčné výhody, ktoré zákon neumožňuje. Uber tak môže ďalej bez problémov fungovať, iba musí splniť podmienky ako všetci ostatní. „Liftago plne rešpektuje súčasnú legislatívu. Vo všetkých mestách, kde pôsobíme, vodičov preverujeme i v rámci plnenia legislatívnych požiadaviek. Na modernizácii legislatívy aktívne spolupracujeme. I samotný Uber sa dokáže veľmi rýchlo prispôsobiť akejkoľvek legislatíve, ako to dokázal v desiatkach miest po svete,“ uviedol pre agentúru SITA Krátky.

Súčasná úprava zákona podľa zástupcu Liftaga nebráni alternatívnym taxislužbám v prevádzke. „Dokazuje to nielen Liftago, ale napríklad aj HOPIN. Uber, rovnako ako Taxify v iných mestách cez licencovaných vodičov fungujú a je len otázkou etiky, že to nerobia v Bratislave,“ upozornil Krátký. Aplikácia HOPIN v SR funguje v piatich mestách, okrem Bratislavy v Košiciach, Michalovciach, Humennom a Poprade, Taxify v Bratislave a Košiciach.

„Cestný zákon by si zaslúžil modernizáciu, ale hlavnou témou by mala byť digitalizácia štátnej správy, aby sme, napríklad, mohli zaistiť on-line prenos údajov pre daňovú evidenciu alebo kontrolu oprávnenia vodičov,“ navrhuje Krátký. Počet stiahnutí aplikácie Liftago dosahuje vyše pol milióna. „V Bratislave sme prítomní od prelomu roku 2016, ale náš rozvoj tu doposiaľ nedostal potrebnú prioritu. V Bratislave sme službou najmä pre firemných a častých súkromných zákazníkov. Investovať do ďalšieho rozvoja začneme teraz, keď i bratislavský súd prispel k zaisteniu rovnakých podmienok na trhu,“ dodal Krátký.

Spoločnosť Taxify nevidí dôvod na pozastavenie svojho pôsobenia v Bratislave či v Košiciach, nakoľko jej nebolo doručené obdobné rozhodnutie súdu ako v prípade Uberu. „Tento trend však vnímame negatívne. Zároveň sme v plnej miere pripravení ponúknuť alternatívu pre všetkých cestujúcich, ktorí hľadajú moderný a transparentný spôsob dopravy v našom hlavnom meste,“ uviedol pre agentúru SITA manažér Taxify pre Česko a Slovensko Roman Sysel.