Terorizmus, šikana? No a? Facebook chcel uloviť viac ľudí

V čase doznievajúceho škandálu okolo rozsiahleho úniku osobných dát používateľov rieši spoločnosť Facebook ďalšiu potenciálne problematickú záležitosť. Médiá zverejnili interný dokument spísaný predvlani viceprezidentom Andrewom Bosworth, podľa ktorého má táto sociálna sieť maximalizovať množstvo používateľov bez ohľadu na to, či umožňuje prípadnú kyberšikanu či prípravu teroristických útokov. Šéf Mark Zuckerberg aj sám Bosworth sa od textu dištancovali.

Spoločnosť sa tento mesiac stala stredobodom pozornosti pre správy, že britská analytická firma Cambridge Analytica neoprávnene získala informácie o 50 miliónoch používateľoch facebooku a využila ich aj pri vývoji softvérových nástrojov na podporu volebnej kampane Donalda Trumpa v roku 2016.

Facebook v reakcii oznámil sprísnenie ochrany citlivých dát ľudí a rozhodol sa ukončiť spoluprácu s podnikmi, ktoré sa zaoberajú zhromažďovaním údajov o spotrebiteľoch.

Krátko po týchto informáciách sa však v médiách objavila správa o Bosworthovom dokumente z júna 2016 hovoriacom o tom, že prepojenie čo najväčšieho počtu ľudí je pre firmu dôležité bez ohľadu na to, že facebook môže slúžiť na negatívne účely.

„Škaredou pravdou je, že veríme v spájanie ľudí tak hlboko, že čokoľvek, čo nám umožní častejšie spojiť viac ľudí, je ‚de facto‘ dobré,“ napísal v obežníku Bosworth, ktorý podľa médií patrí k blízkym spolupracovníkom Zuckerberga a popredné pozície vo firme zaberá už viac ako desať rokov.

„A tak spájame ľudí. To môže byť zlé, ak to využijú negatívne. Môže to stáť život, keď niekoho vystavia kyberšikane. Niekto možno zomrie pri teroristickom útoku dohovorenom na našej sieti. Ale rovnako spájame ľudí,“ píše sa v dokumente.

Zuckerberg, ktorý pre prípad Cambridge Analytica bude vypovedať v americkom Kongrese, sa od textu dištancoval. Bosworth je podľa neho talentovaný manažér, ktorý rád zasiela zamestnancom provokatívne výzvy.

„Toto bola jedna z tých, s ktorými väčšina ľudí vo Facebooku vrátane mňa silne nesúhlasila. Nikdy sme neverili, že by účel svätil prostriedky,“ uviedol šéf firmy na svojom facebookovom profile.

Sám Bosworth sa od vyznenia textu dištancoval s tým, že nevystihuje jeho názor; rozoslal ho vraj zamestnancom, aby otvoril diskusiu o závažných témach.

Facebook sa pre aféru s únikom dát potýkal s výrazným poklesom hodnoty akcií a odchod z tejto siete či prerušenie reklamných aktivít oznámili niektoré firmy vrátane spoločností miliardára Elona Muska, časopisu Playboy či nemeckej banky Commerzbank.