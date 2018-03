Veľkonočný jedálniček sa zmenil

Pečené jahňa sa jedlo na Veľkú noc až do polovice 20. storočia. Nečudo, veď ovce a kozy boli rozšírenými domácimi zvieratami. A keďže baránok bol pre kresťanov symbolom obetného jedla, bolo to sacrum - posvätné obradové jedlo. Upozorňuje na to Rastislava Stoličná-Mikolajová, ktorá ako prvá urobila hĺbkový prieskum slovenskej kulinárskej kultúry.