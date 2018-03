Diaľnica do Košíc závisí od úseku Turany - Hubová

V optimálnom prípade by sa malo začať stavať v roku 2021 a práce by mali trvať päť rokov. Ide o posledný nevysúťažený a nerozostavaný úsek D1 medzi Žilinou a Ružomberkom, ktorý sa pre zosuv bude stavať podľa novej trasy aj s tunelmi Korbeľka (5 868 metrov) a Havran (2 820 metrov). Potvrdili to Ministerstvo dopravy a výstavby SR i Národná diaľničná spoločnosť.

Vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorá prebrala programové vyhlásenie predošlej vlády bez aktualizácie, v tomto dokumente stále uvádza termín dokončenia D1 v roku 2020. Ten bol pritom nereálny aj pred dvomi rokmi po vzniku kabinetu Roberta Fica (Smer-SD). Predchádzajúci premiér v minulosti hovoril o dokončení D1 ešte v roku 2010, bývalí ministri dopravy Ján Figeľ (KDH) a Ján Počiatek (Smer-SD) spomínali zas termíny 2017, resp. 2019.

„Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek ako prvý minister verejne povedal, že termín dostavby diaľnice D1 do roku 2020 je nereálny a konkrétne označil meškania vo výstavbe D1,“ uviedlo ministerstvo dopravy a výstavby pre agentúru SITA. Všetky úseky D1 medzi Bratislavou a Košicami, okrem úseku Turany – Hubová, sú vo výstavbe, no zväčša meškajú a viaceré z nich nebudú hotové v pôvodnej zmluvnej lehote. Do konca roku 2020 nebudú hotové najmenej ďalšie dva úseky D1.

Práce na časti úseku Hubová – Ivachnová (15 km), ktorý mal byť hotový vlani v lete, boli pre zosuv pri tuneli Čebrať pozastavené. Trasa úseku sa zmení, tunel sa predĺži z dvoch kilometrov o tisícšesťsto metrov a výstavba by mala trvať až do leta 2022. Úsek Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (11,3 km) mal byť hotový začiatkom roku 2018, očakáva sa, že to bude v prvom polroku 2019. Pôvodná lehota výstavby úseku Lietavská Lúčka – Dubná Skala (13,5 km) s tunelom Višňové (7,5 km) bola koniec roku 2019, predpokladá sa, že to bude v polovici roku 2020. Juhozápadný obchvat Prešova (7,9 km) má byť podľa zmluvnej lehoty dokončený v júni 2021, úsek Budimír – Bidovce (14,4 km) do konca roku 2019.

Priebeh príprav a výstavby na viacerých úsekoch D1 podľa rezortu dopravy ovplyvnili neočakávané geologické udalosti i rozhodnutia v minulosti. „Výstavbu pri Ružomberku zastavil neočakávaný zosuv na trase budúcej diaľnice, ale už túto jar bude dokončené posudzovanie vplyvov na životné prostredie a opäť sa začne stavať. Na nerozostavanom úseku Turany – Hubová už bolo všetko pripravené na začiatok súťaže, keď prišlo k rozsiahlym zosuvom pôdy pri Šútove a úplne sa musela zmeniť trasa diaľnice,“ uviedlo ministerstvo dopravy.

NDS bude pokračovať v projektovej príprave úseku Turany – Hubová v zmysle podmienok záverečného stanoviska, ktoré potvrdilo Ministerstvo životného prostredia SR, teda stavať sa bude dlhý diaľničný tunel Korbeľka. „Je potrebné naprojektovať dokumentáciu na pozmenenú trasu úseku na územné rozhodnutie, získať územné rozhodnutie, následne zabezpečiť dokumentáciu na stavebné povolenie v súlade s územným rozhodnutím a zabezpečiť stavebné povolenie,“ priblížil rezort dopravy. Po získaní stavebného povolenia a po rozhodnutí o spôsobe financovania a zabezpečení finančného krytia môže byť chýbajúci úsek D1 vybudovaný. „Pri optimálnom scenári (NDS predpokladá odvolania počas územného a stavebného konania a za predpokladu zabezpečenia financovania výstavby) je predpokladaný termín začiatku výstavby v roku 2021 a termín ukončenia výstavby v roku 2026,“ uviedlo ministerstvo.

Rezort dopravy považuje za najdôležitejšie práve dostavať diaľnicu D1 medzi Bratislavou a Košicami, pokračovať v rozvoji cestnej infraštruktúry, najmä rýchlostných ciest R2, R3, R4 a v budovaní diaľničného prepojenia s Poľskom dokončením D3. „Už v minulom roku sa nám podarilo pohnúť so situáciou na niekoľkých kritických úsekoch pri výstavbe diaľnic. Začali sme súťažiť prvú etapu severného obchvatu Prešova na R4, intenzívne pokračujeme aj v príprave druhej etapy tohto obchvatu,“ pripomenul rezort dopravy. Nedávno sa tiež začala súťaž na zhotoviteľa úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce a ešte vlani na úsek R3 Tvrdošín – Nižná. „Najbližšie k vypísaniu súťaží podľa stavu prípravy majú úseky na R2 Kriváň – Mýtna, Košice, Šaca – Košické Oľšany a Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška,“ dodalo ministerstvo dopravy.