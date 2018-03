Brusel nevidí priestor na ústupky USA v oblasti obchodu

Komisia podľa diplomatov informovala predstaviteľov členských štátov Európskej únie (EÚ), že jednostranná ústretovosť Únie by mohla mať významný negatívny vplyv na vzťahy s inými dôležitými obchodnými partnermi.

Ako konkrétny prípad uviedla dôsledky, ktoré by malo diskutované zníženie cla na dovoz áut z USA do EÚ. To by mohlo ohroziť už vyrokovanú dohodu o voľnom obchode s Japonskom, keďže aj Tokio by potom mohlo požadovať nové ústupky.

Medzi Washingtonom a Bruselom aktuálne prebiehajú obchodné rokovania, keďže štáty EÚ majú výnimku z nových ciel na dovoz kovov do USA len do 1. mája. USA údajne požadujú výmenou za trvalé vyňatie z ciel ústupky. Pre Spojené štáty by symbolicky dôležité bolo zníženie dovozných ciel na autá, ktoré aktuálne predstavuje 10 %, zatiaľ čo clo na dovoz áut z EÚ do USA je len 2,5 %. Zatiaľ nie je nič známe o priebehu rokovaní, ktoré za EÚ vedie komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová.