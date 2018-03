Tuhá zima zaistila na horách silnú sezónu

Medzi tri najnavštevovanejšie národné parky Slovenska patrí Slovenský raj. Bránou doň je Spišská Nová Ves. „Zimnú sezónu môžeme porovnať s predchádzajúcim rokmi. Okrem Slovákov prichádzajú návštevníci z Poľska, Česka, Maďarska, Talianska, Bieloruska, ale tiež z Cypru, z Brazílie, USA a z Mexika,“ vraví Mária Dutková z referátu cestovného ruchu a zahraničných vzťahov v Spišskej Novej Vsi. Národný park je verejnosti prístupný po celý rok. Výnimkou je Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá je pre verejnosť otvorená iba v letnom období, a roklina Kyseľ – Ferrata, sprístupnená od júna do októbra.

V zimnom období dochádza k dočasnému uzatvoreniu niektorých turistických chodníkov v dôsledku nepriaznivého počasia, prechody roklinami sa tu však konajú aj v zime. Tento rok napríklad osemnásť členov turistického klubu KST Breznovica Letanovce absolvovalo prechod roklinou Piecky, aby si pripomenulo pamiatku svojho člena Jozefa Hamráčka – prechod Čergovskými vrchmi v januári 2009 na zimnom turistickom zraze sa mu stal vo veku 53 rokov osudným. Populárne je tiež ľadolezenie, tomu však počasie tento rok veľmi neprialo.

Hornád nezamrzol, sezónu to oslabilo

Podľa Martina Pižema z oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš sú turistické chodníky Slovenského raja v zime podstatne menej navštevované ako v lete, obľube sa však tešia lyžiarske strediská Ski Mlynky – Gugel, kde sa nachádza 5,5 km zjazdoviek, potom Ski Mlynky – Biele Vody a Ski Dedinky s kratšími zjazdovkami. V blízkom okolí sú k dispozícii zjazdovky Ski Vernár – Studničky, SCM Hnilčík – Mraznica, Ski Telgárt, Ski Poráč Park, Relax Center Plejsy.

„Pokiaľ ide o národnostnú štruktúru turistov, vedú domáci slovenskí návštevníci (43 %), za nimi nasledujú návštevníci z Českej republiky (21 %), Poľska (17 %), Maďarska (6 %), Izraela (5 %) a v menšej miere turisti z ďalších krajín, ako sú Nemecko, Holandsko, Francúzsko, Španielsko a Litva,“ vraví Pižem. Z medziročného porovnania štatistík návštevnosti správy národného parku vyplýva, že návštevnosť Slovenského raja od roku 2010 každoročne vzrastá. Výraznejšie narástol podiel návštevníkov z Izraela. Turisti nevyhľadávajú luxusné ubytovanie, skôr chcú byť čo najbližšie prírode.

„Zimná sezóna v našom stredisku Podlesok sa nemeria, pretože zo severu je to skôr o letnej sezóne. Ponúkame však lyžiarsky vlek a bežeckú trať. Vstup na bežeckú trať je priamo z parkoviska na Podlesku. Ubytovanie máme počas celého roka v chate Javorina Komfort,“ uviedla Jana Skokanová, starostka obce Hrabušice, predsedníčka mikroregiónu Slovenský raj Sever. „Tohtoročná zimná sezóna bola slabšia, pretože neboli pevné ľady v roklinách, nedalo sa robiť ľadolezectvo, a tiež rieka Hornád nebola zamrznutá, preto sa nemohla využiť ani na korčuľovanie, ani na bežkovanie,“ povedala.

V Tatrách opäť plno

Naše veľhory sú stále obľúbené. Zuzana Fabiánová, hovorkyňa Tatry Mountain Resorts, zhodnotila podmienky na lyžovanie v tejto sezóne ako veľmi dobré. Zasnežovať začali v polovici novembra. Lyžiari si tento rok užili veľmi dobré podmienky na lyžovanie v Tatranskej Lomnici, v Starom Smokovci aj na Štrbskom Plese. Veľmi dobre sa lyžovalo aj v Jasnej v Nízkych Tatrách. „Čo sa týka návštevnosti, dominuje domáca klientela – Slováci, potom Poliaci a Česi,“ povedala Fabiánová.

Po rokoch majú viaceré strediská veľkonočnú lyžovačku. Snímka je zo strediska Malino brdo. Autor: Martin Kováčik, Pravda

Podľa primátora mesta Vysoké Tatry Jozefa Mokoša sa záujem rovnomerne rozdeľuje medzi Tatranskú Lomnicu, Štrbské Pleso a Starý Smokovec. „Samozrejme, najväčší záujem je o Tatranskú Lomnicu z dôvodu kapacitných možností,“ vraví primátor. Služby ponúkané návštevníkom Vysokých Tatier sú podľa neho porovnateľné s kvalitou služieb v zahraničných lyžiarskych strediskách, no nepopiera, že vždy je čo zlepšovať. „Naša samospráva teraz intenzívne pracuje na vyriešení dopravnej situácie – tak dynamickej, ako aj statickej. Preto sme si dali urobiť vlastnú štúdiu, ktorú vypracuje Katedra cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity,“ povedal primátor o pripravovaných investíciách.

V jednotlivých mestských častiach pracujú na obnove športových ihrísk a verejných priestranstiev, a tiež sa starajú o údržbu chodníkov, priechodov pre chodcov či budujú parkoviská. „Zaujímavý je projekt vybudovania námestia pod údolnou stanicou lanovky v Tatranskej Lomnici. Usilujeme sa o grant na vybudovanie cyklotrasy Tatranská Lomnica -Tatranská Kotlina, ktorá bude prepojením už existujúcich trás v tatranskom regióne. Pripravujeme aj projekt vybudovania cyklolyžiarskej magistrály zo Starého Smokovca do Tatranskej Lomnice a cyklotrasu z Veľkej Lomnice do Tatranskej Lomnice. Podľa územného plánu máme záujem o dobudovanie nových zjazdových tratí medzi Hrebienkom a Starým Smokovcom a Hornou lúkou, Dolnou lúkou, ako aj za Grandhotelom Bellevue,“ povedal primátor.

Popri zjazdovkách sa veľkej obľube teší aj sánkarská dráha z Hrebienka do Starého Smokovca. „Môžem potvrdiť každodenný veľký záujem o sánkovanie zo strany klientov. O sánkarskú dráhu sa stará spoločnosť TMR, ktorá ju udržiava denne. Denná sánkovačka je od 8.30 do 16.00. Nočné sánkovanie je pri vhodných podmienkach v prevádzke každý utorok, piatok a sobotu od 19.00 do 21.00,“ povedal primátor.

Turisti prišli aj do Liptova. Podľa PR manažérky Kataríny Šarafínovej z oblastnej organizácie cestovného ruchu Liptov by tohtoročná sezóna mohla byť po vyhodnotení opäť lepšia ako predchádzajúca. „Udržiavame trend medziročných rastov obsadenosti kapacít aj návštevnosti. Najviac sme mali Slovákov, zhruba 60 percent, ďalej to boli Česi, Poliaci, rusky hovoriaci klienti a Maďari. Lyžiarov je dostatok a návštevníci využívajú aj širokú ponuku doplnkových služieb – akvaparky, wellness, jaskyne, skanzeny a podobne,“ povedala.

Súčasťou tejto sezóny bola aj jedna rozlúčka. Po 31 rokoch dali turisti zbohom trojsedačkovej lanovke v Bachledovej doline – tento rok ju nahradí nová 10-miestna kabínová lanovka.

Cudzincov je viac

„Počas Veľkej noci ponúkame tradičnú oblievačku s ľudovou kapelou či zdobenie kraslíc, ale návštevníci sa popri tom usilujú prežiť aj menej tradičné sviatky v horách. Lyžujú, skialpujú alebo sa vydajú na náročnejšiu turistiku,“ povedal Peter Andráš, zástupca riaditeľa najvyššieho položeného hotela na Slovensku Sliezsky dom. Nie je podľa neho ničím výnimočným, že aj na náročnejšie túry sa vydávajú rodičia aj s deťmi. V tomto období sa okolie Sliezskeho domu stále teší bohatej snehovej nádielke.

Takmer 100-percentnú obsadenosť počas veľkonočných sviatkov očakávajú aj v Hoteli Salamandra v srdci Štiavnických vrchov. Tento rok sa hotel zameria na ukážku tradičných slovenských remesiel. Veľkonočné tvorivé dielne majú domácim aj zahraničným turistom ukázať prácu hrnčiarov, drotárov, čipkárov, zlatníkov či prácu včelárov a sokoliarov. „Tradície k Veľkej noci patria. Ľudia ich chcú prežiť v kruhu svojich najbližších, ale nemusí to byť vyslovene doma,“ povedal Walter Konečný, riaditeľ Hotela Salamandra.

Podľa Pavla Paradeisera z portálu UbytovanieNaS­lovensku.eu je počas zimnej sezóny zo všetkých typov ubytovania jednoznačne najväčší záujem o chaty. Záujem o ubytovanie je porovnateľný s minulým rokom. „Každoročne zaznamenávame zvýšený záujem o top termíny, ako sú jarné prázdniny alebo Veľká noc. „Najzaujímavejším termínom v roku je Silvester, kedy hľadá ubytovanie najviac ľudí,“ uviedol Paradeiser.