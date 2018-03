Rast slovenskej ekonomiky by mal ku koncu tohto roka zrýchliť tempo rastu na 3,9 %. Ukázal to najnovší marcový prieskum Národnej banky Slovenska (NBS) medzi analytikmi komerčných bánk. Oproti februáru 2018 odhad rastu pre tento rok zlepšili on 0,5 percentuálneho bodu (p.b.).