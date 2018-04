V Tesle nepomohol ani autopilot. Vodič po náraze zomrel

Automobilka analyzovala údaje z počítača auta z nehody, ktorá sa stala na diaľnici v Mountain Vieš v Kalifornii 23. marca 2018. Podľa firemného blogpostu vodič dostal niekoľko vizuálnych upozornení a takisto výstražné zvukové znamenie, ale na nič nereagoval. Systém zaznamenal, že približne päť až šesť sekúnd pred nárazom do cestnej bariéry nemal ruky na volante. Pohľad na bariéru nemal zakrytý, mal na ňu výhľad najmenej 150 metrov.

Elektrické SUV narazilo 23. marca 2018 do bariéry v kalifornskom Mountain View. Vodič zomrel. Auto v momente nehody riadil autopilot. Autor: SITA/AP

Tesla Motors takisto uviedla, že situáciu zhoršilo poškodenie bariéry pri inej predošlej nehode, čo ešte zvýšilo účinky nehody. Auto začalo aj horieť, ale vtedy už nikto nebol vo vozidle.

Automobilka pripomína, že autopilot v Tesle je schopný udržiavať rýchlosť, meniť jazdné pruhy alebo zaparkovať, ale vyžaduje si, aby vodič neustále sledoval premávku a mal ruky na volante, aby mohol v prípade nutnosti prevziať riadenie vozidla. Autopilot nie je zárukou, že sa nestane žiadna nehoda, ale že toto riziko je výrazne nižšie. Uviedla, že nikto nevie o nehodách, ktoré sa nestali, ale iba o tých, ktoré sa stali a súčasná úroveň bezpečnosti Tesly by dokázala z 1,25 milióna úmrtí na cestách vo svete zachrániť 900-tisíc životov.

V prípade autonómnych vozidiel automobilka odhaduje, že úroveň bezpečnosti bude desaťnásobne vyššia ako v prípade bežných vozidiel.

Nedávno vzbudila pozornosť havária autonómne riadeného taxíku spoločnosti Uber, pri ktorej auto zrazilo ženu, ktorá náhle vstúpila auto do cesty. Viedlo to k pozastaveniu testovania samoriadených vozidiel a odborníci usudzujú, že to môže spomaliť ich nasadenie na cestách.