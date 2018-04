Francúzi sa chystajú na 'čierny utorok' plný štrajkov

Po Veľkej noci sa Francúzi chystajú na vlnu štrajkov, ktorá sa začne v utorok a natiahne sa aj do ďalších dní.

Zamestnanci štátneho železničného podniku SNCF, pozemný a palubný personál aeroliniek Air France, smetiari a ľudia pracujúci v energetickom sektore. Tí všetci pravdepodobne budú vo Francúzsku štrajkovať prvý deň po veľkonočných sviatkoch, ktorý agentúra AFP označila ako „čierny utorok“.

Muž sediaci na prázdnej vlakovej stanici vo francúzskom Lille v predvečer štrajku železničiarov. Autor: Reuters, Pascal Rossignol

Kým železničiari sa búria proti plánu na reformu odvetvia, zamestnanci Air France chcú plošné zvýšenie platov, ostatní potom špeciálne opatrenia vo svojich sektoroch.

Utorok bude prvým z vlny štrajkov železničiarov, ktorá sa potiahne od apríla do 28 júna. Odbory skúšajú novinku a naplánovali protesty na dva dni v každom týždni. Problémy pre 4,5 milióna ľudí, ktorých SNCF každý deň prepraví, ale môžu nastať už v pondelok večer, keď sa štrajk oficiálne začína. Štátny podnik na pondelok avizoval „normálnu“ prevádzku, v utorok už ale bude „veľmi narušená“.

Presné čísla na rozsah nadchádzajúceho výpadku v túto chvíľu nie sú k dispozícii, šéf SNCF Guillaume Pepy však naznačil, že možno bude fungovať len pätina alebo dokonca osmina spojov. AFP dodala, že relatívne mierny bude vplyv na medzinárodné vlaky a doprava cez hranicu s Belgickom bude „takmer normálna“, naopak, nepôjde „žiadny vlak smerom na Španielsko, Taliansko a Švajčiarsko“.

Akúsi „ochutnávku“ zažili Francúzi 22. marca, keď sa do štrajku zapojilo 35,4 percent pracovníkov SNCF. Ich odbory zvolali vlnu protestov v reakcii na plán vlády prezidenta Emmanuela Macrona začať liberalizovať železničnú dopravu vo Francúzsku a rušiť špeciálny status železničiarov. Podľa odborárov sa chystaná reforma „snaží zničiť štátnu železničnú dopravu čistým ideologickým dogmatizmom“ a „nevyrieši otázku dlhu, ani zlého fungovania“.

Pre Macrona a jeho predsavzatia „hlboko transformovať Francúzsku“ predstavuje odpor železničiarov najväčšiu výzvu od zvolenia v máji 2017, napísala AFP. Štrajk bude po utorku pokračovať v stredu, ďalší dvojdňový protest sa začne v nedeľu.

Už štvrtýkrát od polovice februára budú v utorok štrajkovať zamestnanci Air France, ktorí požadujú plošné navýšenie miezd o šesť percent. Spoločnosť by sa podľa odborov mala so zamestnancami po dobrom hospodárskom výsledku z minulého roka podeliť o zisky, vedenie tvrdí, že zvýšenie platov by ohrozilo rast firmy v rámci vysoko konkurenčného prostredia leteckej dopravy. Ponúklo rast miezd pre vybraných zamestnancov o 1,4 percenta a prerozdelenie 130 miliónov eur na príspevkoch na pripoistenie.

Pri predchádzajúcich štrajkoch 22. februára a 23. a 30. marca zrušili približne štvrtinu spojov a rovnaký dopad aerolinky očakávajú aj tentoraz, pričom avizujú zabezpečenie dvoch tretín stredne dlhých letov so štartom alebo cieľom na parížskom letisku Charlesa de Gaullea. Odborové organizácie pilotov, palubného aj pozemného personálu zároveň ohlásili ďalšie štrajkové dni, a to v sobotu a následne 10. a 11. apríla.

Okrem dopravného sektora zasiahne v utorok štrajk aj ďalšie služby. Pracovníci odvozu odpadu plánujú prerušiť prácu s cieľom vynútiť si vznik národnej verejnej odpadovej služby a možno špeciálneho štatútu jej členov, napísal denník Le Monde. Odbory potom vyzvali na štrajk, ktorý by mohol trvať tiež až do konca júna, aj technikov v energetike v snahe dosiahnuť „koniec liberalizácie trhu s elektrinou a plynom“ a „status energetika pre všetkých zamestnancov“ sektora.