Kataster bude možné vybaviť aj z domu

Elektronické služby katastra nehnuteľností by mali byť v prevádzke v priebehu tretieho štvrťroka. Pätnásť služieb projektu už uviedli do prevádzky v roku 2015.

Využívajú ich organizácie štátnej správy a samosprávy, inštitúcie, odborníci aj široká verejnosť. „Celý komplex elektronických služieb katastra nehnuteľností zvyšuje transparentnosť procesov, dostupnosť informácií a zároveň bude zabezpečovať použitie služieb na právne účely,“ uviedol Branislav Hačko, generálny riaditeľ softvérovej spoločnosti DWC Slovakia, ktorá elektronizáciu zabezpečuje. Po uvedení nových elektronických služieb teda bude možné mnoho vecí na katastri vybaviť aj z domu.

Novela katastrálneho zákona, ktorá už prešla vládou, prináša viaceré zlepšenia, ktoré sú možné práve vďaka pokročilejšej a dokonalejšej elektronizácii katastra. Ak parlament novelu schváli, jednou z výhod bude, že pri podávaní návrhu na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností nebude potrebné prikladať geometrický plán. Podľa odborníka na kataster nehnuteľností Erika Ondrejičku je to významná zmena. Doterajšia procedúra bola totiž značne komplikovaná.

Je to obrovské zjednodušenie. Geodet sa prihlási číslom svojho preukazu a systém mu pošle kód do mobilného telefónu. Geodet tak môže čerpať potrebné údaje z katastra a nemusí ich žiadať osobne alebo mailom. odborník na kataster nehnuteľností Erik Ondrejička

„Komplikácie by mohli nastať najmä pri elektronickom podávaní žiadostí o povolenie vkladu alebo o záznam. Ide o to, že keď geometrický plán geodet vyhotoví, musí sa ešte autorizačne overiť zodpovedným autorizovaným geodetom a kartografom. Potom geometrický plán úradne overuje pracovník katastrálneho odboru okresného úradu, ktorý potvrdí, že plán po technickej stránke vyhovuje všeobecne záväzným a technickým predpisom. Až potom sa plán prikladá k listine a slúži ako technický podklad pre vykonanie zmeny v katastri,“ vraví Ondrejička.

Geometrický plán teda po zmene zákona nebude potrebné predkladať katastru ako prílohu k listine v papierovej podobe. Keďže takmer všetky údaje dnes kataster spracúva elektronicky, podklady na vykonanie zmeny v katastrálnej mape sa už spravidla nachádzajú v súbore geodetických informácií.

Služby katastra je možné využiť aj v klientskych centrách. Autor: Ivan Majerský, Pravda

„Ide o viacero súborov, z ktorých niektoré slúžia na vykonanie zmeny vo vektorovej katastrálnej mape alebo v tzv. vektorovej mape určeného operátu, ktorá zobrazuje pôvodné nehnuteľnosti. Geodet ich podľa druhu katastrálnej mapy ešte pred úradným overením geometrického plánu musí katastru odovzdať, čiže kataster ich má k dispozícii. Nemá teda zmysel, aby kataster pre spomínaný účel žiadal geometrický plán v papierovej podobe, keď už jeden papierový rovnopis má uložený v technickej dokumentácii, a ešte k tomu má k dispozícii aj elektronické podklady na vykonanie zmeny, ktoré sú de facto výsledkom tvorby geometrického plánu,“ hovorí Ondrejička.

Podľa neho teda zákon už nebude nútiť občanov alebo organizácie, ktoré podávajú žiadosti o povolenie vkladu alebo o záznam, aby tento dokument v papierovej forme znova k žiadosti prikladali, čo spôsobovalo občas reálne problémy. Ide totiž o to, že jednotlivé časti plánu sú spojené spôsobom vylučujúcim dodatočnú zámenu jednotlivých častí. Pre tento dôvod, ale aj preto, že niektoré geometrické plány majú grafické znázornenie na papieri väčšieho formátu, je problematické ich kopírovať.

Dnes je potrebné na zápis predložiť rovnopis, nestačí obyčajná kópia z kopírovacieho zariadenia. S kópiami vyhotovenými u notára sa spájali ďalšie komplikácie, pretože notárska kancelária nedisponuje potrebnými skúsenosťami ani technikou. Kópia musí mať predpísanú farebnosť, náležitosti, a ak si ju klient obstará inde, potvrdenie notárskou kanceláriou, že často dosť komplikované výkresy sú naozaj totožné, sa javí ako problematické.

Kópie geometrického plánu vyhotovovali väčšinou okresné úrady, ale ani tie nedisponujú farebnými a veľkoplošnými kopírkami, čiže ani toto nie je optimálne riešenie. Preto napokon robia kópie často samotní zhotovitelia plánov a pracovisko katastra na ne dá len príslušnú pečiatku. Je však otázne, kto vlastne môže overenú kópiu plánu získať. Tento problém po schválení novely katastrálneho zákona odpadne, pretože kataster na rozhodovanie a následné vykonanie zmeny použije geometrický plán v papierovej podobe a elektronické podklady, ktoré má k dispozícii.

Jeden preukaz geodeta namiesto dvoch

V zákone o geodézii a kartografii pribudnú tiež kompetencie Úradu geodézie, kartografie a katastra na vydávanie preukazu geodeta a vedenie centrálneho registra geodetov. Namiesto dvoch preukazov bude už iba jeden. Ondrejička vysvetľuje, prečo to bude pre geodetov výhodné. Úrad už doteraz umožňoval geodetom čerpať dáta z katastra na diaľku, on-line.

„Je to obrovské zjednodušenie. Geodet sa prihlási číslom svojho preukazu a systém mu pošle kód do mobilného telefónu podobne ako pri internetbankingu. Geodet tento kód zadá klávesnicou a môže čerpať potrebné údaje z katastra a nemusí ich žiadať osobne alebo mailom. Systém funguje sedem dní v týždni 24 hodín denne. Pre geodetov je to obrovská úspora času. Ak máte kanceláriu na jednom mieste Slovenska a merania vykonávate v inom okrese alebo kraji, nemusíte osobne chodiť po údaje na príslušné okresné pracovisko katastra. Takto si bez problémov v ktoromkoľvek čase stiahnete potrebné údaje priamo z kancelárie,“ vraví Ondrejička.

„Na tento účel sa doteraz vydáva jeden druh preukazu. Druhý typ preukazu slúži na inú vec – oprávňuje geodeta vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť pre účely vykonania geodetických meračských prác, a teda aj pri zameraní alebo vytýčení hraníc pozemku. Geodet v takom prípade vopred oznamuje vlastníkovi, že sa na jeho pozemku bude aj s prístrojom pohybovať. Preukazom sa geodet vlastníkovi pozemku identifikuje, aby preukázal, že má právo vstupovať na cudzie pozemky. Samozrejme, neplatí to v objektoch ministerstva obrany a v objektoch s iným režimom ochrany, iba na bežných pozemkoch. Geodeti sa síce usilujú dopredu upozorniť, že prídu na pozemok merať, ale keď na mieste nikoho nenájdu, tak v prípade neoploteného pozemku meračské práce vykonajú,“ vraví Ondrejička. Po schválení novely bude preukaz už iba jeden, mal by stáť iba 4,50 eura a bude slúžiť na obidva spomínané účely. Dnes stojí vystavenie jedného preukazu 4,50 eura a druhého 16,50 eura.

Jednoduchšia oprava chýb

Zákon 180 o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom z roku 1995 v znení neskorších predpisov určoval päťročnú lehotu na opravu chyby, ktorá sa dostala do katastra zápisom registra obnovenej evidencie pozemkov. Ako k chybám dochádzalo?

"Register sa zostavoval v každom katastrálnom území, aby sa zaktualizovalo evidovanie vlastníckych práv v katastri nehnuteľností. Pri zostavovaní registrov sa používali rôzne zdroje, najmä pozemková kniha. Išlo skrátka o to, aby sa ku každému pozemku, a teda ku každej plôške na území Slovenska, zaktualizoval vlastník, ktorý nehnuteľnosť zdedil alebo ju inak nadobudol. Keď nemožno vlastníka dostatočne identifikovať, spravuje takéto pozemky Slovenský pozemkový fond. A pri tejto obrovskej práci, za ktorú štát zaplatil zhruba 100 miliónov eur, sa aktualizovalo vlastníctvo ku každému pozemku, ku ktorému v katastri nebol založený list vlastníctva. V tejto súvislosti sa však do katastra dostalo aj množstvo chýb. Na základe zákona 180 sa tieto chyby príslušným postupom dali opraviť iba do piatich rokov. Keď sa prišlo na chybu až po piatich rokoch, musel situáciu riešiť súd, a takýchto prípadov je pomerne veľa. Pripravovaná novela teda rozväzuje katastru ruky, aby o oprave bolo možné rozhodnúť mimosúdnou cestou aj po piatich rokoch od zápisu registra,“ vraví Ondrejička.

Spustenie nových elektronických služieb bude postupné, po jednotlivých katastrálnych odboroch okresných úradov, a spoločnosť DWC Slovakia predtým zamestnancov katastra vyškolí. Národný projekt sa začal v novembri 2009 a skončiť sa má 30. novembra 2018. Výška grantu z Operačného programu informatizácia spoločnosti je vyše 27,871 milióna eur.