Opozícia dáva na ústavný súd novelu zákona o spotrebnej dani

„Na jeseň vláda prijala pomerne kontroverznú novelu spomínaného zákona, kde zaviedla niekoľko nových problematických pravidiel, čím podkopala už aj tak zhoršujúce sa podnikateľské prostredie,“ uviedol v stredu na tlačovej konferencii poslanec za OĽaNO Eduard Heger.

Časť pravidiel vstúpila do platnosti 1. apríla tohto roka. Problémové je podľa Hegera najmä to, že novela zaviedla od začiatku apríla nový procesný nástroj. Trh s pohonnými látkami vyžaduje, aby každý podnikateľ, ktorý na ňom pôsobí, mal osobitné povolenie na túto podnikateľskú činnosť.

„To je, samozrejme, legitímny nástroj regulácie a nie je ani predmetom našej kritiky,“ povedal Heger. Problém podľa poslanca spočíva v tom, že od začiatku apríla môže byť takéto povolenie poľahky pozastavené. „V zmysle tohto nového ustanovenia zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja začal platiť nový nástroj, a to, že Kriminálny úrad finančnej správy pozastaví povolenie každému subjektu, voči ktorému bolo začaté trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania daňového trestného činu. A to v krajných prípadoch až v rozsahu 120 dní,“ objasnil Heger.

Podľa neho sa totiž môže objaviť viacero vykonštruovaných trestných oznámení s cieľom eliminovať konkurenciu. V praxi to znamená, že finančná správa počas preverovania podozrenia zatvorí čerpaciu stanicu. Heger uviedol, že to poškodí ako zákazníkov, tak čerpaciu stanicu. Upozornil aj na to, že novela nerieši ako postupovať v prípade podnikateľov, u ktorých sa preukáže nevina v trestnom konaní.

Poslanec SaS Eugen Jurzyca poukázal zas na to, že novela obmedzuje hospodársku súťaž. Okrem spomínaného opatrenia zasahuje podľa neho štát aj tým, že každý, kto chce obchodovať na tomto trhu, bude musieť preukázať, že ročne predával 30 mil. litrov benzínov a splatil vklad do základného imania 500 tis. eur. „Takéto obmedzenie by muselo byť veľmi dobre zdôvodnené. Predkladateľ ho nezdôvodnil ani v dôvodovej správe, ani v parlamente. Nepovedal, prečo chce takto obmedziť súťaž, to je vážna vec. Povedal iba, že chce spresniť definíciu,“ uzavrel Jurzyca.