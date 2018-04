EÚ a USA majú viesť dialóg, nie obchodnú vojnu, znie z Nemecka

Pre Spojené štáty a Európsku úniu je veľmi dôležité, aby viedli dialóg a predišli tak obchodnému konfliktu. Povedala to v stredu hovorkyňa nemeckého ministerstva hospodárstva Beate Baronová.

Reagovala tak na ďalšiu eskaláciu obchodného sporu medzi USA a Čínou. Po tom, ako USA zverejnili zoznam čínskych produktov v celkovej hodnote okolo 50 miliárd USD (40,62 miliardy eur), ktoré by mohli spadať pod nové clá, čínske ministerstvo obchodu oznámilo, že Peking pripravuje zavedenie ciel na americké produkty v rovnakej hodnote. Čína pritom pohrozila, že uvalí clá na kľúčové americké produkty vrátane sójových bôbov, lietadiel, automobilov, whisky a chemikálií.

„Vývoj ukazuje, že pre nás je nadovšetko dôležité využiť čas, ktorý máme do 1. mája, na dialóg medzi USA a EÚ, aby sme sa vyhli špirále, ktorá vedie k obchodnému konfliktu,“ dodala Baronová, podľa ktorej je potrebné hovoriť o obchode aj s Čínou.

USA v marci zaviedli 25-% clo na dovoz ocele a 10-% clo na hliník, ale EÚ a niekoľko krajín dostalo dočasnú výnimku, ktorá platí do 1. mája.

Štátny tajomník čínskeho ministerstva financií Ču Kuang-jao medzitým na brífingu vyhlásil, že obchodné spory medzi Washingtonom a Pekingom sa musia vyriešiť prostredníctvom rokovaní. Zároveň ale dodal, že ak chce Washington pokračovať v boji, Peking mu bude naďalej vracať údery.

A štátny tajomník ministerstva obchodu Wang Šou-wen na tom istom brífingu uviedol, že USA by mali zmierniť svoje obmedzenia týkajúce sa vývozu špičkových technológií do Číny, čo by pomohlo znížiť ich obchodný deficit s Čínou.