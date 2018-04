Petícia za obchvat Prievidze mala zmysel, tvrdí primátorka

S výstavbou ďalšej časti obchvatu Prievidze by sa malo začať budúci rok. Potvrdilo to Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v liste adresovanom primátorke Prievidze Kataríne Macháčkovej, ktorý bol odpoveďou na petíciu za okamžité začatie budovania stavby. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.

„Projekt I/64 obchvat Prievidze, 1. etapa, druhá stavba je zaradená v zásobníku národných projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014–2020 ako prioritný projekt a na jeho financovanie sú vyčlenené zdroje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,“ napísalo ministerstvo v odpovedi pre primátorku.

„To, že už sú vyčlenené peniaze aspoň na časť obchvatu, je pre Prievidzu výborná informácia. Ministerstvo ju symbolicky posiela v odpovedi na petíciu, ktorú podporilo 8100 ľudí. Ozvať sa malo zmysel. Naša petícia určite pomohla tomu, aby sa rozhodlo o vyčlenení peňazí,“ tvrdí Macháčková. Aj splnenie časti sľubov vlády, teda informácie o dobudovaní prvej etapy – napojenia priemyselnej zóny, považuje podľa svojich slov za úspech petičnej akcie. „Táto časť obchvatu doprave v Prievidzi veľmi pomôže,“ zdôraznila.

To, že je projekt časti obchvatu zaradený medzi prioritné projekty, potvrdil pre TASR i odbor komunikácie MDV SR. Upozornil však, že opodstatnenosť projektu na financovanie z eurofondov musí potvrdiť Štúdia realizovateľnosti I/64 Žilina – Topoľčany, ktorá zároveň zhodnotí aj uzol Prievidza (cesty I/9, I/64).

Súťaž na dodávateľa štúdie je v súčasnosti predmetom kontroly na Úrade pre verejné obstarávanie, Macháčková v tejto súvislosti požiadala listom jeho predsedu Miroslava Hliváka, aby zabezpečil, ak je to možné, urýchlenie vykonania kontroly. Víťaz súťaže by mal štúdiu spracovať do šiestich mesiacov od podpisu zmluvy. „Ak štúdia potvrdí opodstatnenosť tejto stavby, sme pripravení stihnúť ďalšie potrebné procesy tak, aby sa s výstavbou obchvatu začalo v budúcom roku,“ doplnil komunikačný odbor rezortu s tým, že výsledky štúdie preukážu aj opodstatnenosť stavby ďalších etáp obchvatu.

„Ministerstvo je pripravené realizovať stavbu obchvatu mesta Prievidza a ak by sa zrealizovala realokácia peňazí z iných operačných projektov do eurofondov určených na dopravu, je ministerstvo samozrejme pripravené tieto peniaze využiť aj na výstavbu obchvatu. V rámci týchto zdrojov sa bude financovať celá výstavba tohto obchvatu,“ dodal odbor komunikácie.

Po zabezpečení nevyhnutných povolení a úspešnej súťaži na dodávateľa stavby by sa s výstavbou časti obchvatu malo začať konkrétne v máji 2019, ozrejmil ďalej Ďureje. Samospráva deklarovala, že bude pri stavebnom i územnom konaní nápomocná. „Nepoľavíme ani v tlaku na to, aby sa pokračovalo budovaním druhej etapy obchvatu. Komplexným riešením pre odľahčenie dopravy v našom okresnom meste bude až vybudovanie celého obchvatu,“ uzavrela primátorka okresného mesta.

Záujem riešiť dopravnú infraštruktúru na hornej Nitre, a to vybudovaním obchvatu mesta, ako i dobudovaním rýchlostnej cesty R2, potvrdili ešte vo februári tohto roka i zástupcovia vlády. Investície súvisia s transformáciou regiónu po útlme baníctva, ktorou sa okrem vlády zaoberá i Európska komisia a miestne samosprávy.

Prvý úsek stavby I/64 – obchvat Prievidza začala SSC – Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.

K zabezpečeniu obchvatu mesta zaviazala vláda SR vtedajšieho ministra dopravy Jána Počiatka na svojom výjazdovom rokovaní v Handlovej v roku 2013. Na tento nesplnený sľub reagovala i petícia, ktorú Macháčková odovzdala na Úrad vlády SR vo februári tohto roka, pripomenul Ďureje.