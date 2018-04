Trumpova administratíva naznačila, že je ochotná s Čínou rokovať o obchode

Len 11 hodín po tom, ako vláda prezidenta Donalda Trumpa navrhla 25-% clo na približne 1300 čínskych priemyselných produktov, od technologických, cez dopravné prostriedky po zdravotnícke výrobky, Čína predložila zoznam podobných colných taríf na dôležitý americký import vrátane sóje, lietadiel, automobilov, bravčového mäsa a chemikálií.

Peking rýchlo a rázne odpovedal, čo vyvoláva obavy zo stupňovania sporu medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.

No zatiaľ čo americký prezident Trump na sociálnej sieti Twitter ďalej útočil na Čínu, jeho administratíva naznačila možný priestor na dohodu.

Trumpov ekonomický poradca Larry Kudlow na otázku, či navrhnuté americké tarify vôbec vstúpia do platnosti novinárom povedal: „Áno, je to možné, je to súčasť procesu.“ Neskôr ale Kudlow pre Fox News Channel uviedol, že medzi oboma stranami sa uskutočnia intenzívne rokovania.

„Myslím, že dospejeme k dohodám,“ povedal.

Medzitým sa Cchuej Tchien-kchaj, čínsky veľvyslanec v Spojených štátoch, zúčastnil na ministerstve zahraničných vecí vo Washingtone hodinového stretnutia so štátnym tajomníkom ministerstva Johnom Sullivanom.

„Rokovanie bude naďalej našou preferenciou, ale na tango sú potrební dvaja. Uvidíme, čo urobia USA,“ povedal veľvyslanec.

Nové tarify nezačnú platiť okamžite po oznámení, takže obe strany majú priestor na manévrovanie. Zverejnením zoznamu vo Washingtone v utorok (3.4.) sa začalo obdobie verejných pripomienok a konzultácií, ktoré by mali trvať približne dva mesiace. Dátum nadobudnutia účinnosti čínskych krokov závisí od toho, kedy nadobudnú účinnosť clá v USA.

Ak obe krajiny nebudú schopné urovnať spor, ich rozsiahla obchodná vojna by mohla destabilizovať obchodné väzby medzi USA a Čínou, ktoré sú dôležitou súčasťou globálnej ekonomiky.