Facebook ohrozil všetkých

Priznal to samotný Facebook, na čele ktorého je americký miliardár Mark Zuckerberg. Naplnili sa tak pochybnosti o tom, že sieť môže byť priestorom na nekalé politické či reklamné praktiky. Existujú firmy, ktoré sa vo veľkom zaoberajú zberom dát, a tie sa mohli ľahko dostať k telefónnym číslam, emailovým adresám a ďalším informáciám ľudí na najväčšej sociálnej sieti. „Vzhľadom na rozsah a premyslenosť týchto aktivít sme presvedčení, že z verejných profilov mohli byť zozbierané údaje väčšiny ľudí na Facebooku,“ povedal šéf technologickej divízie Facebooku Mike Schroepfer.

Priznanie o veľmi chatrnom zabezpečení digitálneho súkromia užívateľov prišlo zároveň so zistením, že škandál okolo spoločnosti Cambridge Analytica je väčší, než sa uvádzalo. Firma sa neoprávnene dostala k dátam až 87 miliónov ľudí namiesto pôvodne ohlasovaných 50 miliónov. Väčšina z nich boli Američania a existuje vážne podozrenie, že Cambridge Analytica tieto údaje použila na ovplyvnenie výsledkov prezidentskej kampane v prospech Donalda Trumpa. Podobná taktika mala zasiahnuť aj do referenda o brexite.

Facebook si bude robiť čokoľvek, pokým jeho používatelia nezačnú masovo odchádzať. odborník na bezpečnosť a súkromie na internete Pavol Lupták

„Facebook vie o každom vašom statuse, každej hlasovej aj textovej správe aj vašich kontaktoch, ak používate mobilnú aplikáciu,“ hovorí odborník na bezpečnosť a súkromie na internete Pavol Lupták z firmy Nethemba.

Akcie Facebooku napriek posledným zisteniam včera rástli a reagovali tak aj na kroky, ktoré sieť spravila k aspoň čiastočnej obnove dôvery. Biznis na sociálnych sieťach je založený na počte užívateľov a ten zatiaľ hromadne neklesá, aj keď mnohí majú čoraz väčšie pochybnosti.

Jedným z prvých opatrení Facebooku bolo zrušenie možnosti vyhľadávať ľudí podľa telefónneho čísla alebo emailu. „Bola to veľmi praktická funkcia pri hľadaní priateľov v jazykoch, v ktorých je komplikované napísať celé meno, alebo v prípadoch, keď ľudia majú rovnaké mená,“ napísal Schroepfer. Cez tieto základné informácie však mohli zberači dát získať ďalšie údaje, ako je miesto bydliska alebo zamestnanie. Mená, telefónne čísla a e-mailové adresy pritom bezpečnostní experti považujú za základ pre krádež identít a ďalšiu nekalú internetovú aktivitu. Získanie dát z Facebooku umožnilo prepojiť surové údaje so skutočnými ľuďmi, a tak vytvoriť ich reálne profily.

Americký miliardár Mark Zuckerberg šéfuje Facebooku. Autor: Reuters, Stephen Lam

Bezpečnostné diery vo Facebooku

Vo Facebooku bolo alebo stále ešte je viacero iných bezpečnostných dier. Jednu z nich zneužila aj spoločnosť Cambridge Analytica. V tomto prípade sa k údajom dostala prostredníctvom aplikácie vyvinutej univerzitným výskumným pracovníkom Britom Aleksandrom Koganom. Išlo na prvý pohľad o neškodný kvíz, akých sú na Facebooku tisíce, no jeho spustením aplikácia získala prístup k mnohým súkromným údajom. Viacero ľudí si dokázalo nastaviť, aby ich facebookový profil nebol verejný, ale prístupný len priateľom. Takisto mnoho ľudí malo, často nevedomky, nastavené povolenie, že ich facebookový profil, statusy či fotky sa dali vyhľadať napríklad cez Google. A už zrejme takmer nikto nenastavoval povolenia pre jednotlivé aplikácie.

Dôvodom bolo aj to, že nastavenia súkromia boli neprehľadne „rozhádzané“ v asi dvadsiatich stránkach a podstránkach. Po novom sú už všetky najdôležitejšie nastavenia ochrany súkromia na jednej obrazovke. Podstatne dostupnejšou je aj možnosť stiahnuť si na počítač všetko, čo o vás Facebook zaznamenal. Stačí v sekcii „Nastavenia“ kliknúť na „Stiahnuť kópiu svojich údajov z Facebooku.“ Zhruba do hodiny človek dostane odkaz na stiahnutie a po otvorení súborov môže ostať nemilo prekvapený. Okrem všetkých fotiek a videí uvidí, že Facebook sleduje aj to, s kým, kedy a ako dlho telefonuje.

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg po nových zisteniach poskytol novú sériu ospravedlnení. „Keď vytvárate niečo, čo nemá na svete obdoby, tak urobíte aj chyby,“ povedal Zuckerberg s tým, že je dôležité sa z týchto chýb poučiť. Zároveň uviedol, že po tomto škandále neplánuje nikoho prepustiť a ani on sa nechystá odstúpiť. Podľa jeho slov nevie o tom, že by sa v predstavenstve hovorilo o jeho odchode. A zbaviť sa Zuckerberga by pre vedenie ani nebolo jednoduché, keďže je rozhodujúcim akcionárom Facebooku. Firma sídli v americkom Menlo Parku.

Kto ľudí ochráni?

Zmení sa niečo teraz v správaní Facebooku? Podľa Luptáka nie: „Facebook si bude robiť čokoľvek, pokým jeho používatelia nezačnú masovo odchádzať.“ Firma však niečo rozhodne robiť musí, pretože prichádza o dôveru užívateľov aj investorov. Akcie Facebooku, napriek tomu, že včera mierne rástli, od vypuknutia kauzy s Cambridge Analytica spadli o 14 percent, čo bol najhlbší pokles od roku 2012.

„Ľudia môžu pokojne používať Facebook či Google ako doteraz, ale mali by ich vnímať ako 100-percentne verejné médiá, kde napíšete len to, čo by ste bez problémov verejne zakričali na ulici. Tak to vnímam ja – všetky sociálne siete sú pre mňa verejné médiá, kde publikujem verejné názory, ktoré by som povedal kdekoľvek inde na verejnosti,“ hovorí bezpečnostný analytik. Podľa Luptáka si svoje súkromie musia vážiť v prvom rade samotní ľudia a nenechávať nápravu na samotný Facebook alebo zásahy štátu. „Ľudia musia byť ochotní investovať svoj čas, energiu a peniaze na to, aby si súkromie ochránili. Ak ochotní nie sú, tak si podľa mňa žiadnu ochranu súkromia nezaslúžia.“

O celú kauzu sa zaujímajú aj vyšetrovatelia v USA, vo Veľkej Británii či v Austrálii. Zuckerberg odmietol prísť vypovedať do Londýna, no vypočúvaniu pred výborom Kongresu sa nevyhne. „Toto vypočúvanie bude významnou príležitosťou osvetliť otázky týkajúce sa súkromia užívateľov (tejto sociálnej siete) a pomôcť Američanom lepšie pochopiť, čo sa deje s ich súkromnými dátami v online prostredí,“ uviedol predvčerom stály výbor Snemovne reprezentantov USA pre energetiku a obchod vo svojom vyhlásení. Vypočúvanie Zuckerberga by sa malo uskutočniť v utorok. Okrem toho sa o Facebook zaujíma Federálna obchodná komisia a 37 prokurátorov z 37 amerických štátov.

V Európskej únii sa ľudia budú môcť od 25. mája aspoň čiastočne spoľahnúť na Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov známe pod skratkou GDPR. V rámci GDPR vznikne napríklad právo na „zabudnutie“. Človek bude môcť napríklad požiadať o vymazanie nepravdivých alebo neaktuálnych odkazov vo vyhľadávačoch alebo aj požiadať Facebook, aby jeho účet kompletne vymazal. Ľudia takisto získajú právo na „prístup“. To spočíva v tom, že každý občan bude mať možnosť sledovať, akým spôsobom a prečo sa jeho údaje spracúvajú a posúvajú ďalej.