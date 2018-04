Farmári žiadajú o pomoc, trápia ich dôsledky sucha

Celkovo 96 poľnohospodárskych subjektov z okresov Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Senica a Trnava sa listom opäť obrátilo na zástupcov vlády SR so žiadosťou o riešenie kritického stavu spôsobeného dlhodobými vysokými teplotami v minulom roku. Škody spôsobené minuloročnými suchami dosiahli podľa farmárov 19,3 mil. eur a situácia je pre nich likvidačná.

Informovala o tom v piatok Agrárna komora Slovenska (AKS) ako člen Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv v tlačovej správe.

Na problém so suchom už dotknuté subjekty opakovane upozorňovali ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú. Tá ešte v novembri minulého roka prisľúbila riešenie problému presadiť vo vláde Slovenskej republiky, no doteraz sa tak nestalo. „Po avizovanom verejnom zhromaždení sa o tému vo februári tohto roka zaujímal aj Robert Fico, ktorý sa s farmármi plánoval stretnúť. A tak farmári plánované zhromaždenie odložili. Žiaľ ani k stretnutiu nedošlo,“ uviedla AKS v správe.

Predsedníčka AKS Helena Patasiová uvádza, že Slovenský hydrometeorologický ústav zhodnotil, že spomínané okresy na západe Slovenska boli v období od októbra 2016 do júna 2017 najviac suchom zasiahnutou oblasťou, a to nielen z pohľadu deficitu zrážok, ale aj dĺžky trvania bezzrážkového obdobia. „U dotknutých farmárov, ktorí majú 2 500 zamestnancov sú škody vyčíslené na 19,3 mil. eur. Títo farmári ale nemajú príjmy, naopak majú odvodové povinnosti voči štátu, ako sociálne a zdravotné poistenie za zamestnancov, dane z pozemkov a nehnuteľností, a to všetko vyčíslené na 13 miliónov eur,“ ozrejmila Patasiová. Farmári na základe týchto údajov žiadajú vládnych predstaviteľov o pomoc. List adresovala komora farmárov predsedovi vlády, ministerke pôdohospodárstva a všetkým trom predsedom koaličných politických strán na Slovensku.

Sucho postihlo podľa Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv aj ďalšie krajiny EÚ. Okrem Slovenska požiadalo ďalších sedem krajín o predčasné – preddavkové vyplácanie priamych podpôr. Česká republika a Maďarsko eliminovali dotknutým farmárom výpadok z ušlých príjmov. Vláda Českej republiky na zmiernenie škôd spôsobených suchom zo štátneho rozpočtu vyčlenila 2 mld. českých korún, čo je takmer 77 mil. eur. Do budúcna slovenskí poľnohospodári a potravinári združení v Rade poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv naďalej žiadajú na zabezpečenie fungovania agropotravinárskeho sektora v časoch klimatických zmien aj vytvorenie rizikového fondu.

Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv tvorí päť agropotravinárskych samospráv pôsobiacich na Slovensku, a to Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, AKS, Potravinárska komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.