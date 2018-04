Vaňo: Brexit dostal Slovensko na radar britských firiem

Britskí investori sú aktívni na kontinente, pretože obchod s EÚ predstavuje polovicu obchodu Veľkej Británie. Preto je veľký záujem britských firiem, aby sa to nezmenilo. Slovensko sa ocitlo na radare britských firiem aj vďaka mohutnej investícii Jaguar Land Rover. Západné Slovensko a Bratislavu vnímajú ako atraktívne miesto pre globálne centrá zdieľaných služieb. Slovenským limitom a problémom môže byť nedostatok vhodnej pracovnej sily, vysvetlil Vaňo.

EÚ a Veľká Británia sa najmä chcú vyhnúť situácii, že by došlo k rozchodu bez obchodnej dohody. Dôkazom dôležitosti tejto požiadavky je aktuálna dohoda na 21-mesačnom prechodnom období, keď by boli obchodné vzťahy ešte v rovnakej podobe, ako by bola Veľká Británia členom EÚ, konštatoval Vaňo s tým, že britská ekonomika už pociťuje nepriaznivé dôsledky brexitu. Brexit citeľne dopadol na stavebníctvo, služby, automobilový priemysel. No treba aj povedať, že Veľká Británia stále ostáva historickou bránou pre čínske a indické investície do EÚ, tie neklesajú aj napriek blížiacemu sa brexitu, vysvetlil Vaňo.

Na brexit čiastočne doplatí Londýn a jeho pozícia najvýznamnejšieho finančného centra v EÚ. To sa už mení. Posilňuje sa už dosť silná pozícia Nemecka vo finančnom sektore. Berlín sa stáva centrom technologických start-upov, fintechov a množstvo bánk presúva väčší dôraz na operácie z Frankfurtu a z Paríža, dodal Vaňo.

Oficiálny odchod Veľkej Británie z EÚ je naplánovaný na 29. marca 2019. Po tomto dátume Británia vstúpi do prechodného obdobia, počas ktorého zostanú v krajine v platnosti všetky pravidlá Únie.

Prechodné obdobie, o ktoré požiadala britská strana, má za cieľ poskytnúť spoločnostiam a občanom zo Spojeného kráľovstva a krajín EÚ právnu istotu a dostatok času na zavedenie opatrení, ktorými sa prispôsobia nastávajúcej situácii. Skončiť by sa malo 31. decembra 2020.