Trump by mohol zbrzdiť dovoz áut prísnejšími ekologickými normami

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa uvažuje o sprísnení ekologických predpisov pre dovážané automobily s cieľom ochrániť domácu výrobu. Informoval o tom denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov Trumpovej administratívy a automobilového sektora.

Trump podľa denníka požiadal Agentúru pre ochranu životného prostredia (EPA) a ďalšie vládne úrady o vytvorenie plánov, ako využiť súčasné zákony na to, aby mohli byť autá vyrábané v zahraničí pri prechode hraníc do USA podrobené prísnemu testovaniu emisných noriem.

Nové pravidlá by si pri zahraničných automobiloch mohla vyžadovať nákladnejšie technológie, čo by zvýšilo ich ceny v porovnaní s vozidlami vyrábanými v USA, upozorňuje The Wall Street Journal.

Podľa denníka za terajšími úvahami Trumpovej administratívy je čiastočne aj emisný škandál nemeckého automobilového koncernu Volkswagen. Ten v septembri 2015 v reakcii na obvinenia amerických úradov priznal, že do približne 11 miliónov naftových áut po celom svete nainštaloval softvér umožňujúci manipulovať s testami emisií oxidov dusíka.

EPA teraz údajne skúma, či by tento škandál mohla využiť na právne odôvodnenie prísnejších ekologických predpisov.