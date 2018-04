Padli za čachre s dotáciami správne hlavy?

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná a šéf Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Juraj Kožuch minulý utorok tvrdili, že pre možný subvenčný podvod boli potrebné informácie z „interného prostredia“. Má ísť o údaje o pozemkoch bez žiadostí o dotácie. Len tak totiž mohla eseročka Agro Porúbka bývalej poslankyne Smeru Ľubice Roškovej bezpečne poberať dotácie na pozemky iných užívateľov bez rizika kontroly.

Ako sa dali nájsť presne tie pozemky, na ktoré si iný farmár o európske peniaze nezažiada, ak obvinení pracovníci ústavu tvrdia, že takéto informácie za roky 2016 a 2017 na všetky pozemky nemali? Ako sa sporné pozemky spoločnosti Agro Porúbka akoby náhodou vyhli podrobnejšej kontrole aj napriek tomu, že sa dostali do plochy vybratej pre snímky cez diaľkový prieskum zeme? Výber kontrolných zón robí platobná agentúra, tvrdí odvolaný riaditeľ VÚPOP Miroslav Kromka. Snímky dodáva priamo výskumné centrum Európskej komisie.

Podľa ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej až vyšetrovanie polície ukáže, kto môže za prideľovanie sporných poľnohospodárskych dotácií. Autor: Robert Hüttner, Pravda

„V rámci vybraných kontrolných zón, ktorých je každý rok na Slovensku päť až šesť, na základe rizikovej analýzy vyberá PPA kontrolované subjekty,“ hovorí Kromka. Medializované parkovisko v Lekárovciach sa podľa neho v kontrolovanej lokalite spolu s ďalšími plochami spoločnosti Agro Porúbka nachádzalo. No na kontrolu cez diaľkový prieskum zeme vybraté nebolo.

Pracovníci ústavu sa pritom pokúsili upozorniť platobnú agentúru na prípady možných podvodov ešte vo februári. „Dňa 14. 2. 2018 pracovníci VÚPOP informovali PPA o pravdepodobnom zneužívaní,“ hovorí odvolaný riaditeľ, ktorý pracovisko viedol len od apríla tohto roka. Kontrola v rámci aktualizácie totiž ukázala nesúlad: žiadateľ o dotácie deklaroval, že ide o päťročný trávny pozemok, no podľa snímky išlo len o malé políčka – záhumienky pri domoch. Pracovníci tak informovali platobnú agentúru a v kópii aj príslušných pracovníkov ministerstva pôdohospodárstva, že môže ísť o využívanie toho, že na záhumienky pri domoch sa žiadosti nemôžu podať. Sú totiž pod jednohektárovým limitom na dotácie.

„Naša iniciatíva smerovala aj k zavedeniu prípadného ohlasovania takýchto problematických dielov do budúcnosti,“ hovorí Kromka. Reakcia PPA bola negatívna. S neúspechom sa opakovane stretli aj pri žiadosti o zvýšenie periodicity snímkovania. Tá by totiž mohla garantovať zvýšenie presnosti aktualizácií. Pracovisko viackrát žiadalo aj o personálne posilnenie. Rovnako bez výsledku.

Ministerka na piatkovom brífingu tvrdila, že za digitalizáciu parciel je zodpovedný výskumný ústav a „mal jednoducho tie plochy, ktoré tam nepatria, vyňať“. Preto nie je podľa Matečnej potrebné na takéto nezrovnalosti upozorňovať. Vo veci bolo podľa nej podané aj trestné oznámenie.

Medializované letisko v Trhovišti však bolo podľa Kromku vyradené z registra Lpis ešte pred prepuknutím dotačnej kauzy počas pravidelnej aktualizácie. „V kampani 2018 už nefiguruje ako poľnohospodársky využívaná pôda,“ hovorí.

Parkovisko prehliadli

Neslávne známe parkovisko v Lekárovciach však zmenené pri aktualizácii nebolo. „Kultúrny diel bol zaktualizovaný na podklade ortofotomapy, kde sa javil ako obrobená orná pôda,“ hovorí Kromka. Viditeľné boli podľa neho podobne ako na okolitých pozemkoch riadky a úvrate typické pre obrábanú pôdu. Potvrdila to aj spätná kontrola. „Na tejto ploche nikdy nestálo auto ani žiadny stroj, nebola tam ani žiadna skládka, plocha bola vždy čistá,“ hovorí Kromka.

Pri aktualizácii však majú pracovníci k dispozícii len ortofotomapy z jedného snímkovania ročne, a to v troj- až štvorročných intervaloch. „Nie je tak možné posúdiť, ako sa porast vyvíja počas vegetačného obdobia, hodnotí sa len momentálny stav v čase snímkovania, v tej konkrétnej minúte,“ vysvetľuje Kromka. Pravda sa mohla ukázať, ak by daná lokalita – Porúbka – bola vybratá na kontrolu metódou diaľkového prieskumu zeme. Vtedy by sa plocha posudzovala na podklade satelitných snímok z viacerých období počas jedného roka. Ukázalo by sa tak, že ide o celoročne holú pôdu bez porastu.

Vo výskumnom ústave sa už začalo aj veľké sťahovanie. Podľa minulotýždňového rozhodnutia ministerky sa totiž odbor diaľkového prieskumu zeme a geoinformatiky má presunúť pod PPA. Pracovisko tak príde približne o tretinu ľudí, majetok a databázy, ktoré sú nevyhnutné pre vedecké projekty.

Odvolaný bol aj vedúci regionálneho pracoviska VÚPOP v Prešove Jozef Vilček. Bráni sa tým, že pracovisko v Prešove sa tvorbou máp pre dotácie nezaoberalo. „To, že ide o pracovisko na východe republiky, ho ešte nepredurčuje na to, aby bolo automaticky s predmetnou kauzou spájané a obviňované,“ háji sa Vilček. Informácie o „voľných pozemkoch“ však podľa neho nepochádzajú z ústavu. Ten ich totiž nemá, tak ako nemá informácie o kontrolách. „Úlohou výskumného ústavu v tomto procese je do čistých leteckých snímok zakresliť hranice plôch, ktoré spĺňajú parametre pre poľnohospodársku pôdu,“ hovorí Vilček.

Veľké stretnutie pre farmárov na východe

Proti zneužívaniu dotácií protestovali vo štvrtok aj farmári na východe. Matečná chce na budúci týždeň hovoriť na stretnutí v Košiciach priamo s farmármi. Okrem nej majú prísť šéfovia Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Slovenského pozemkového fondu (SPF), krajskej prokuratúry a policajný prezident. Ak budú mať poľnohospodári návrhy a nápady, „čo v práci ešte zlepšiť, čo sme doteraz aj robili, prijmeme ich návrhy do legislatívneho procesu. Ak ich budeme môcť prijať čo najskôr, určite tak vykonáme,“ povedala Matečná v piatok na brífingu s premiérom Petrom Pellegrinim. Z oznámení farmárov plánuje vláda vyvodiť závery. „Chceme zistiť, kde v reťazci mohla nastať alebo nastala chyba,“ povedal Pellegrini.

Za problémami farmárov na východe vidí Matečná aj spôsob dedenia pozemkov na Slovensku. Vyššiu transparentnosť, na ktorej nedostatok sa sťažovali aj protestujúci farmári, má zabezpečiť aj prechod na digitálnu formu podávania žiadostí prvýkrát v tomto roku. Verejnosť by tak 15. mája mala vidieť, kto a kde užíva plochu, potvrdila Matečná.

Možný dotačný podvod prešetrujú na východe tri tímy kontrolórov z PPA. Okrem nich zamieril na Slovensko aj Európsky úrad pre boj proti podvodom, ktorý začal predbežné konanie. To má rozhodnúť o tom, či existujú dôvody na začatie riadneho vyšetrovania.

Na nezrovnalosti v agrodotáciách na východe krajiny upozorňoval aj nebohý novinár Ján Kuciak.