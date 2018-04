Americké sankcie prudko zrážaju hodnotu akcií ruských firiem

Firma sa totiž ocitla na novom sankčnom zozname Spojených štátov, ktorý je reakciou na údajné zasahovanie Moskvy do predvlaňajších amerických volieb. Na ruskom trhu bol prepad akcií o niečo miernejší.

Kvôli americkým sankciám strácajú na burzách v Moskve i Londýne tiež akcie ďalších ruských podnikov, oslabil aj hlavný index ruskej akciovej burzy a kurz rubľa.

Spojené štáty v piatok rozšírili sankčný zoznam o 24 Rusov a 14 subjektov. Akcie firiem, ktoré figurujú na čiernej listine, sú pod silným tlakom predajov, pretože sankcie si vyžadujú, aby sa investori podliehajúci jurisdikcii USA týchto cenných papierov zbavili do jedného mesiaca, teda do 7. mája. Ako oznámilo ministerstvo financií, týka sa to spoločností EN+, Rusal a GAZ.

Akcie energetickej firmy EN+ Group v pondelok dopoludnia na moskovskej burze strácali viac ako 18 percent, na londýnskej skoro desať percent.

Akcie Rusal v Moskve odpísali 29 percent a následne znížili stratu na 22 percent, keď sa obchodovali za 22 rubľov.

Index moskovskej akciové burzy RTS, ktorého hodnota sa meria v dolároch, predpoludním strácal 3,2 percenta na 1196 bodov, čo bola najnižšia hodnota od 12. februára. Rubľový index Moex odpisoval 2,6 percenta na 2223 bodov. Dolár k rubľu pridával 1,8 percenta na 59,18 RUB, euro k rubľu potom 1,6 percenta na 72,60 RUB.

Spoločnosť Rusal už oznámila, že môže mať problémy so svojimi úverovými záväzkami. Vplyv na celkovú finančnú situáciu teraz vyhodnocuje.

Zaradenie na čiernu listinu znamená, že americké úrady dotknutým osobám a spoločnostiam zmrazia všetok majetok, ktorý majú na území pod americkou správou. Americké firmy navyše nesmú so sankcionovanými ľuďmi a subjektmi žiadnym spôsobom spolupracovať.