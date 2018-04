Deficit USA bude rýchlo rásť, popoženie ho Trumpova daňová reforma

Daňová reforma povedie v najbližších rokoch k rýchlemu rastu rozpočtového deficitu Spojených štátov. Uviedol to Rozpočtový úrad Kongresu (CBO).

V súčasnom rozpočtovom roku, ktorý sa skončí 30. septembra, by mal deficit podľa CBO vzrásť na 804 miliárd USD (653,45 miliardy eur). V predchádzajúcom fiškálnom roku predstavoval rozpočtový deficit 665 miliárd USD.

Úrad očakáva, že hodnotu 1 bilióna USD by mal schodok prekonať už vo fiškálnom roku 2020, teda o dva roky skôr, než sa pôvodne predpokladalo. Ešte v júni minulého roka CBO odhadoval, že schodok v objeme 1 bilióna USD dosiahnu Spojené štáty vo fiškálnom roku 2022.

Dôvodom zrýchlenia rastu rozpočtového deficitu je práve daňová reforma a rast výdavkov. Tieto kroky síce v krátkodobom meradle ekonomiku podporia, z dlhodobejšieho hľadiska však na tempo jej rastu budú mať len minimálny vplyv.

Čo sa týka ekonomiky USA, úrad predpokladá, že tento rok dosiahne rast na úrovni 3,3 %. V roku 2019 by sa tempo rastu malo zmierniť na 2,4 % a v roku 2020 na 1,8 %.

Analytici sú presvedčení, že v čase nízkej nezamestnanosti a silného ekonomického rastu by mala vláda prijímať kroky najmä na zníženie dlhovej záťaže. V skutočnosti robí presný opak.

Samotný štátny dlh by mal do roku 2028 vzrásť na 100 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ako dodal CBO, to je omnoho vyšší objem dlhu, než USA zaznamenali v ktoromkoľvek roku od skončenia 2. svetovej vojny. V súčasnosti dosahuje dlh USA okolo 77 % HDP.