Merkelová: Nord Stream 2 nesmie zastaviť tranzit plynu cez Ukrajinu

„Nord Stream 2 nemôže znamenať, že Ukrajina úplne stratí význam pri tranzite plynu,“ povedala podľa agentúry Bloomberg kancelárka po stretnutí s ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom. Ako dodala, rovnaká téma bola v pondelok aj predmetom rozhovorov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

„Závislosť na ruskom zemnom plyne tu bude vždy… (tranzit plynu) je ale zdrojom príjmov pre Ukrajinu, pre Ukrajinu to má samozrejme strategický význam. Preto som sa veľmi jasne vyjadrila, že projekt ako Nord Stream 2 z nášho pohľadu nie je možný bez toho, aby bolo jasné, ako bude pokračovať tranzit cez Ukrajinu,“ dodala kancelárka. „Tu nejde iba o ekonomickú stránku projektu, treba prihliadať aj na politické faktory,“ zdôraznila Merkelová, ktorá podľa svojich slov „veľmi pozorne“ počúva argumenty ukrajinskej strany.

Ruská spoločnosť Gazprom v septembri 2015 vytvorila konzorcium so spoločnosťami E.ON, BASF/Wintershall, OMV, ENGIE a Royal Dutch Shell s cieľom vybudovať plynovod Nord Stream 2, ktorý by umožnil Rusku do konca roka 2019 úplne obísť Ukrajinu a tým pádom aj Slovensko. Práve koncom roka 2019 končí platnosť rusko-ukrajinskej zmluvy o preprave plynu cez Ukrajinu do západnej Európy. Trasa Nord Stream 2 by kapacitu plynovodu zdvojnásobila na 110 miliárd kubických metrov ročne.

Nemecko a Fínsko už súhlasili s podmienkami na výstavbu plynovodu Nord Stream 2. Rusi však musia čakať ešte na povolenie krajín ako je Dánsko či Švédsko. Gazprom chce začať s výstavbou plynovodu čo najskôr.