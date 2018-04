Sociálny balík môže byť rozsiahly. Pre penzistov, rodiny i podnikateľov

Štátna kasa sa pootvorí na nové sociálne opatrenia. Peniaze koalícia nájde tak, že odloží plán na vyrovnaný rozpočet z roka 2019 na rok 2020. Nájde sa tak priestor na to, aby bol vianočný dôchodok nahradený trinástou penziou vo výške polovice priemernej, teda v sume asi 220 eur. Vlani bol vianočný príspevok najčastejšie vo výške 87 až 100 eur.

Navrhuje to Smer, ktorý v prípade trinástej penzie zrejme nenarazí na odpor koaličných partnerov SNS a Mostu – Híd. Tí zároveň ešte prídu s vlastnými predstavami. Podľa premiéra Petra Pellegriniho konečná podoba na opatreniach v rozpočte na rok 2019 ešte nepadla, Smer však má svoje predstavy.

„Či to bude opäť vianočný dôchodok, prípadne jeho valorizácia, či to bude možno niečo o doplatkoch na lieky. Bol by som tiež veľmi rád, keby sme mohli rapídne zvýšiť počet dôchodcov, ktorým preplácame zo zdravotného poistenia na sto percent kúpeľnú starostlivosť, pretože si to zaslúžia,“ povedal pre Pravdu Pellegrini.

Presadzovať bude aj opatrenia na podporu mladých rodín. „Podpora rodiny, keď sa narodí dieťa, pomoc možno aj otcom, aby pri narodení mohli niekoľko dní zostať na platenej otcovskej dovolenke spolu s matkou v tých najťažších dňoch,“ dodal. V hre sú aj autobusy pre študentov a dôchodcov zdarma, ale len ako prípoje k vlakom.

SNS a Most – Híd pripravujú tiež návrhy na podporu živnostníkov či malých firiem, napríklad v podobe miernejšieho daňového zaťaženia. Počíta sa tiež so zvyšovaním nízkych tabuľkových platov štátnych zamestnancov aj s rastom minimálnej mzdy.

Pellegrini tvrdí, že vláda krajinu do volieb, ktoré sa majú konať v roku 2020, nezadlží. „Uvidíme, aké dáta nám dá minister financií, ktorý musí do apríla povedať prvú predstavu rozpočtu a zadefinovať ciele. Trvám na tom, aby bol cieľ deficitu nižší, ako bol tento rok. To znamená, že nesmieme zastaviť tempo konsolidácie a nesmieme zastaviť našu cestu k vyrovnanému rozpočtu,“ dodal.

Medzi ďalšími zvažovanými opatreniami je, že penzisti už v budúcom roku nebudú musieť doplácať za lieky. Opatrenia sú konzultované nielen v rezorte financií, ale aj so samotnými penzistami.

Dôchodcovia chcú zmenu

„Aktuálne s vládou rokujeme o možnostiach transformácie vianočného príspevku na 13. penziu. Ak to možnosti štátneho rozpočtu dovolia, trinásty dôchodok vo výške 220 eur bude vyplatený všetkým penzistom. To je obrovský rozdiel oproti vianočnému, ktorého hodnota v minulosti dosiahla maximálne 100 eur, a nárok naň mali len dôchodcovia s nižšími penziami,“ povedal predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Ján Lipiansky. Napríklad v roku 2017 dostal dôchodca s mesačnou penziou 547,2 eura vianočný príspevok len 24,68 eura. Dôchodcovia s čo i len o desať centov vyššou penziou už nedostali žiadny vianočný príspevok.

Toto opatrenie má štátnu kasu len v budúcom roku vyjsť na 200 miliónov eur. Zároveň sa suma s rastúcim počtom penzistov bude zvyšovať a v časoch krízy sa peniaze na trináste dôchodky jednoducho nemusia nájsť.

Dlhodobo sa diskutuje o tom, že v budúcnosti bude vo výške predchádzajúceho príjmu matky nielen materský, ale aj rodičovský príspevok. Ten je v tomto roku vo výške 214,7 eura a mladá mamička ho začne poberať hneď po skončení materskej, ktorá trvá 34 týždňov. Mladým rodinám tiež má pomôcť zvažované zníženie či zrušenie dane z pridanej hodnoty na plienky či detskú výživu.

Napríklad 14-kilové balenie 174 kusov plienok sa dá kúpiť za 30,48 eura. Takúto akciovú cenu má aktuálne jeden on-line obchod, ktorý, ak by plienky neboli zaťažené 21-percentnou DPH, by mohol akciovú cenu znížiť až na 25,19 eura.

Z pripravovaných opatrení analytici najviac podporujú investície do budúcnosti. „Je dobré, ak vláda investuje do budúcnosti, a z tohto dôvodu považujem za správne avizované zvyšovanie platov štátnych zamestnancov. Rovnako aj razantnejšie zvyšovanie minimálnej mzdy je krok správnym smerom,“ povedal ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž.

Podhodnotené kuchárky

Dnes napríklad tabuľkový plat nastupujúcej kuchárky v školskej družine je 306,5 eura v hrubom. Riaditeľ školy jej zároveň v rámci odmien musí vyplatiť minimálne 173,5 eura a výsledkom je plat vo výške aktuálnej hodnoty minimálnej mzdy 480 eur v hrubom. „Práve pre nízke mzdy nechcú mladí ľudia pracovať v štátnej správe, a čo bude s našimi deťmi potom, ako súčasné kuchárky odídu do penzie? Nemôžeme ich nechať stravovať sa v rýchlom občerstvení, a preto aj na menej kvalifikovaných pozíciách musia ľudia zarábať viac ako minimálnu mzdu,“ dodal Baláž. Aktuálne je minimálna mzda vo výške 480 eur v hrubom. Takúto úroveň aktuálne nedosahuje ani dvanásty stupeň štvrtej platovej triedy, ktorý je vo výške 472,5 eura. V budúcnosti sa má na úrovni minimálnej mzdy začínať už prvý stupeň prvej platovej triedy a realizovanie tejto reformy má stáť 350 miliónov eur.

„Aj keď okolo toho býva vždy veľa kriku, za správne považujem aj razantnejšie zvyšovanie minimálnej mzdy,“ uviedol Baláž. Viac ako stotisíc najslabšie zarábajúcim Slovákom má minimálna mzda začiatkom budúceho roka stúpnuť zo súčasných 480 eur na 520 eur v hrubom. V domácej ekonomike zároveň platí až šesť stupňov minimálnej mzdy. V druhom stupni sú napríklad predavači v obchodoch, ktorých minimálna mzda stúpne zo súčasných 576 eur na 624 eur v hrubom.

Časť koalície chce nižšie dane

Z už schválených opatrení v budúcom roku druhýkrát stúpnu príplatky za prácu v noci, cez víkend a štátny sviatok. Prvé kolo zvyšovania sa uskutoční v máji tohto roku a napríklad príplatky za prácu v noci stúpnu zo súčasných 20 na 30 percent hodinovej minimálnej mzdy. Príplatok za odpracovanie osemhodinovej nočnej zmeny stúpne zo súčasných 4,41 eura na 5,46 eura. Počas druhého kola sa v máji 2019 zvýši na 40 percent a príplatok za odpracovanú nočnú zmenu presiahne deväť eur. Ďalej sa zavedie úplne nový príplatok za víkendovú prácu, ktorý v tomto roku bude v prípade soboty vo výške 25 percent hodinovej minimálnej mzdy a v roku 2019 stúpne na 50 percent. Za odpracovanú nedeľu bude už v tomto roku príplatok na úrovni 50 percent a budúcom roku stúpne na rovných 100 percent. Už v tomto roku príplatok za štátny sviatok stúpne z 50 na 100 percent hodinovej priemernej mzdy.

V rámci koalície sú aj ďalšie návrhy zamerané na zvyšovanie príjmov ľudí. SNS otvorene presadzuje zníženie dane z príjmu pracujúcich ľudí zo súčasných 19 na 15 percent. Most – Híd zas presadzuje zvýšenie nezdaniteľného minima z tohtoročnej hodnoty 3 830,02 na 4 650 eur ročne. Presadenie tejto zmeny by čistý ročný príjem priemerne zarábajúceho zamestnanca zvýšilo o 160 eur.

Oba varianty však narážajú na nesúhlas samospráv, ktoré sú financované práve z daní pracujúcich ľudí. Dlhodobo je v hre aj zavedenie poukazov na dovolenky na Slovensku. Aktuálne je otázne, či bude mať štát na realizovanie všetkých návrhov dostatok peňazí, keďže ministerstvo financií trvá na cieli vyrovnaného rozpočtu. „Ciele na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu v roku 2020 zostávajú zachované,“ povedala hovorkyňa ministerstva financií Alexandra Gogová. Na druhej strane tohtoročné príjmy štátu rastú pre rekordne nízku nezamestnanosť, rýchly hospodársky rast a lepší výber daní.