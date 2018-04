Bezplatné autobusy nebudú všade

Malo by však ísť len o spoje, ktoré nadväzujú na vlakové linky. Zvažuje to koaličná strana Smer medzi návrhmi nového sociálneho balíčka. Štátnu kasu by to vyšlo na 30 miliónov. Ak by boli zadarmo všetky spoje, stálo by to rádovo niekoľkonásobne viac, čo si štátna kasa nemôže dovoliť. Smer zároveň dlhodobo ako bezplatné preferuje len prevažne štátne vlaky, keďže autobusová doprava bola sprivatizovaná.

Autobusári úvahy vítajú, no vyzývajú na správne nastavenie opatrenia. "Správnym riešením by bolo zaviesť dopravu zadarmo – ak sa má skutočne zaviesť – pre všetky autobusové spoje vo výkonoch vo verejnom záujme. Čiže ak chceme skutočne pomôcť, v prvom rade obyvateľom, teda našim zákazníkom, nie je možné robiť medzi nimi rozdiely,“ povedal Peter Sádovský, prezident Zväzu autobusovej dopravy (ZAD). Podľa jeho slov ZAD už pri zavádzaní vlakov zadarmo upozorňoval, že dôjde k znevýhodneniu určitých skupín obyvateľstva, ktoré nemajú dostupnosť k vlakom.

Bezplatnú vlakovú dopravu môžu študenti denného štúdia a dôchodcovia využívať od novembra 2014. Opatrenie z prvého sociálneho balíčka strany Smer platí vo všetkých štátom dotovaných vlakoch, ktoré jazdia vo verejnom záujme. V rýchlikoch je však počet "bezplatných“ miest obmedzený. Po naplnení kvóty musia aj študenti a dôchodcovia platiť. V prípade InterCity vlakov, ktoré sú komerčným projektom štátneho dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), bezplatné cestovanie nie je možné. Bezplatne môžu cestovať študenti a dôchodcovia zo všetkých krajín Európskej únie, ktorí sa do systému zaregistrujú a získajú preukaz na bezplatné cestovanie.

Nesúhlasia všetci

Nie všetci autobusoví dopravcovia s novým opatrením súhlasia. "Akékoľvek nastavenie systému bezplatného cestovného, ktoré vylučuje niektorú skupinu obyvateľov, je zlé a nesystémové. Na Slovensku existuje niekoľko regiónov, kde cestujúci nemajú možnosť jazdiť do školy či inde vlakom,“ povedal Aleš Ondrůj, hovorca spoločnosti RegioJet. Podľa jeho slov sa prehĺbi aj fakt, že niečo, čo je zadarmo, sa bude vo využívať aj ľuďmi, ktorí nikam cestovať nepotrebujú. Sádovský vidí riziko v tom, že opatrenie sa môže robiť bez intenzívnej odbornej diskusie a zapojenia napríklad aj dopravcov alebo objednávateľov dopravy, nevychytajú sa "muchy“ a následne sa opatrenie môže minúť účinkom.

Bezplatné cestovanie autobusmi by podľa Sádovského mohlo zvýšiť počet cestujúcich v autobusoch. "Mohlo by aj pomôcť prevádzkovaniu niektorých liniek, ktoré už autobusoví dopravcovia z ekonomických dôvodov zavreli alebo sa chystajú zavrieť,“ dodáva. "Pokiaľ sa má jednať o skutočnú sociálnu výhodu a vláda by chcela predstaviť funkčný systém, ktorý nebude diskriminovať určité skupiny obyvateľov, tak zavedie systém zliav plošne – pre cesty autobusmi a vlakmi všetkých dopravcov,“ dodáva Ondrůj.

Obľúbené aj v Európe

Od 10. júna začne v Česku platiť pre študentov a dôchodcov 75-percentná zľava z cestovného vo vlakoch a autobusoch. Ročne bude musieť štát na tento účel vynaložiť 229 miliónov eur. Pôvodne menšinová česká vláda uvažovala o bezplatnom cestovaní. Nakoniec pôvodný návrh zmenili na 75-percentnú zľavu, ktorú rozšírili aj na autobusy. Bezplatné cestovanie vlakmi pre mladých ľudí sa rozmáha naprieč celou Európskou úniou.

Európska komisia schválila bezplatné cestovanie vlakom pre 18-ročných po tratiach v Európe. Už v tomto roku na to únia plánuje minúť 12 miliónov eur, vďaka čomu sa bezplatne môže odviezť 20– až 30-tisíc ľudí. Spoznávať nové krajiny únie tak budú môcť mladí Európania bez ohľadu na sociálne zázemie alebo vzdelanie.