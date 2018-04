Obchodná roztržka USA a Číny pokračuje

Čínsky prezident Si Ťin-pching na Boao Forum, ktorému sa hovorí aj ázijský Davos, uviedol, že Peking bude pokračovať v otváraní svojej ekonomiky a zníži clá na dovoz automobilov a ďalšieho tovaru. Zároveň však Čína podala u Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sťažnosť, v ktorej napadla rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť clá na dovoz ocele a hliníka. Podľa Pekingu clá vo výške 25 percent na oceľ a desať percent na hliník porušujú medzinárodné obchodné pravidlá.

Na druhej strane Trump opätovne kritizoval Čínu, že naďalej udržuje clá na dovoz áut vo výške 25 percent, kým USA majú clo 2,5 percenta. Na svojom twitterovom účte Trump uviedol, že tento vzťah s Čínou nie je voľným obchodom, ale „hlúpym obchodom“.

Napriek pokračujúcej roztržke, ktorá by mohla vyústiť do najväčšej obchodnej vojny za posledných vyše 50 rokov a ohroziť tak globálny ekonomický rast, sú analytici opatrne optimistickí. Aj trhy reagoval na prejav Sia pozitívne, pretože ho považujú za uvoľnenie obchodného napätia. Analytik Jonas Short z finančnej spoločnosti Everbright Sun Hung Kai upozornil, že „Čína otvára sektory, kde už má zreteľnú výhodu alebo pevnú kontrolu nad sektorom“. Ako príklad uviedol hlavne čínsky bankový priemysel, ktorý ovládajú domáci hráči.

Čínsky prezident zároveň neuviedol žiadny konkrétny termín, kedy by malo dôjsť k uvoľneniu podnikania pre zahraničných investorov. Malo by sa tak údajne stať tento rok, no čo sa týka automobilového priemyslu, tak Peking o ústretových zmenách voči zahraničiu hovorí už od roku 2013. V Číne stále platí, že zahraničný partner môže vlastniť v spoločnom podniku na výrobu áut podiel najviac 50 percent. Krajina draka je pritom už od roku 2009 najväčším automobilovým trhom, na ktorý smeruje aj časť produkcie bratislavského Volkswagenu.

Trumpova ďalšia výčitka voči Číne smeruje k „sústavnému porušovaniu práv na duševné vlastníctvo“ a hrozí, že uvalí clá na dovoz čínskeho tovaru v hodnote okolo 150 miliárd dolárov. Si sa aj k tomuto problému vyjadril včera na Boao Forum. Nespomenul však konkrétne Trumpa či USA a ani nebol nijak zvlášť špecifický. Sľúbil napríklad, že Peking bude podporovať „normálnu technologickú výmenu“ a že bude „chrániť zákonné vlastnícke práva zahraničných spoločností“, uviedla agentúra AP.

Zavedenie 25-percentného cla na dovoz ocele a 10-percentného cla na dovoz hliníka do USA nadobudlo účinnosť minulý mesiac. Trumpova administratíva v poslednej chvíli oznámila, že členské štáty Európskej únie a šesť ďalších krajín dostali z ciel výnimku, ktorá platí do 1. mája. Jej prípadné predĺženie má byť predmetom pokračujúcich rokovaní. Okrem EÚ dostali výnimku aj Kanada, Mexiko, Austrália, Argentína, Brazília a Južná Kórea – teda všetci veľkí exportéri ocele a hliníka okrem Číny.