ECB vidí situáciu s úrokmi inak, než jeden z jej guvernérov

Nowotny, ktorý je zároveň členom rady guvernérov, pre agentúru Reuters uviedol, že ECB by mohla svoj program nákupov dlhopisov ukončiť ešte tento rok. To by podľa neho banke umožnilo prvýkrát od roku 2011 zvýšiť úrokové sadzby. ECB by mala tento proces začať zvýšením depozitnej sadzby, ktorá sa nachádza v zápornom pásme.

„Nemal by som problém s tým, aby sme ako prvý krok zvýšili (depozitnú sadzbu) z – 0,4 % na – 0,2 % a druhým krokom by bolo zvýšenie hlavnej sadzby,“ povedal Nowotny v rozhovore, z ktorého citovala rakúska agentúra APA.

Depozitná sadzba sa na úrovni – 0,4 % nachádza od marca 2016. Zápornou sadzbou sa ECB snaží dotlačiť komerčné banky k tomu, aby poskytovali úvery.

K načasovanou možného zvýšenia úrokových sadzieb sa žiaden člen Rady guvernérov ECB doteraz nevyjadril tak konkrétne ako Nowotny. Zároveň je ale veľmi nezvyčajné, aby ECB verejne zaujala stanovisko k výrokom ktoréhokoľvek z 19 guvernérov centrálnych bánk v eurozóne, uviedla agentúra APA.