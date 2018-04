Facebook bude aj spoplatnený a bez reklám

Ľudia si budú môcť vybrať, či chcú Facebook zadarmo ako doteraz, alebo si za jeho používanie zaplatia. V takom prípade by ho mali bez reklám na rôzne produkty a aplikácie. Počas včerajšieho výsluchu pred americkým Kongresom to uviedol zakladateľ a šéf Facebooku Mark Zuckerberg.

Senátor Bill Nelson sa Zuckerberga opýtal, či bude musieť platiť za to, aby nebol príjemcom cielenej reklamy: „Budem musieť platiť, aby ste mi nič s využitím mojich dát neposielali?“ spýtal sa Nelson. „Áno, pán senátor,“ odpovedal šéf Facebooku.

Zuckerberg nespresnil, koľko by Facebook bez reklamy stál alebo kedy bude platená verzia dostupná. Uviedol, že spoločnosť bude najprv musieť takýto obchodný model pripraviť. Dodal však, že vždy bude verzia, ktorá bude zadarmo. Na mysli tým mal súčasný model Facebooku, ktorý na cielených reklamách zarába. Na podobnom princípe funguje napríklad mnoho aplikácií pre smartfóny. Existujú v bezplatnej verzii, kde sa však užívateľom zobrazuje reklama a v platenej verzii bez viac či menej cieleného marketingu. To závisí napríklad od toho, či sa človek do aplikácie prihlasuje cez svoj facebookový účet.

Na spoločnej schôdzi právneho a obchodného výboru Senátu sa Zuckerberg v úvode ospravedlnil za to, že spoločnosť nedokázala zaistiť bezpečnosť osobných dát užívateľov. „Bola to moja chyba, ospravedlňujem sa. Ja som založil Facebook, ja ho prevádzkujem a ja som zodpovedný za to, čo sa tu deje,“ povedal senátorom.

Podľa jeho slov Facebook podniká niekoľko krokov, aby sa podobný prípad, akým je škandál britskej firmy Cambridge Analytica, už neopakoval. Firma Cambridge Analytica neoprávnene získala prístup až k 87 miliónom dát používateľov, údaje potom využila na podporu volebnej kampane prezidenta Donalda Trumpa či pri referende o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie.

Facebook sa o tom, že Cambridge Analytica neoprávnene získala dáta užívateľov, dozvedel už v roku 2015. Prípad však americkej Federálnej komisii pre obchod (FTC) neohlásil, povedal Zuckerberg. Následne dodal, že túto kauzu nepovažoval za porušenie dohôd medzi Facebookom a FTC. Na otázku, prečo vtedy žiadne kroky proti analytickej spoločnosti prevádzkovateľ sociálnej siete nepodnikol, Zuckerberg povedal, že britská firma vtedy nemala na Facebooku žiadny profil a nevyužívala ani reklamu. „Nebola možnosť, ako ju zablokovať,“ povedal.