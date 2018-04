Kia na nás príliš tlačí, sťažujú sa odbory. Firma to odmieta

Štrajkovú pohotovosť vyhlásili odbory po tom, čo sa s vedením automobilky nedohodli na dodatku kolektívnej zmluvy na rok 2018.

„Hneď v prvý deň štrajkovej pohotovosti som mal minimálne dvadsať telefonátov a osobných stretnutí s ľuďmi, že ich nadriadení chodia po linkách a pýtajú sa, kto chce ísť do štrajku. Čo je samozrejme protizákonné. Ďalšie kroky zamestnávateľa sú už takého charakteru, že komunikujeme s našimi právnikmi. A budeme vyzývať zamestnancov, aby sa nebáli a podávali podnety na inšpektorát práce, prípadne aj žaloby za šikanu, diskriminovanie a neprimeraný nátlak na zamestnancov. Uvidíme, koľko ľudí nájde odvahu a podá spoločný podnet,“ povedal Chládek.

Hovorca automobilky Jozef Bačé pre TASR uviedol, že zámerom interného prieskumu medzi zamestnancami bolo zistiť ich názor na aktuálnu ponuku spoločnosti. „Zároveň je potrebné povedať, že KMS odborom počas aktuálneho kolektívneho vyjednávania niekoľkokrát navrhla spoločné prieskumy. Túto možnosť bohužiaľ odmietli, preto sa prieskum spoločnosť rozhodla realizovať samostatne,“ povedal Bačé.

Zdôraznil, že KMS sa zásadne dištancuje od akýchkoľvek prejavov údajného nátlaku vyvíjaného voči zamestnancom. „A to nielen v oblasti zvyšovania platov, ale aj v rámci iných tém, s ktorými sa stretávajú pri každodennej práci. Dôkazom je dlhoročná existencia systému Harmony miestností či možnosti nahlásiť akékoľvek protiprávne konanie aj prostredníctvom anonymného formulára, dostupného na webovej stránke spoločnosti. Doteraz sme oficiálnou cestou žiadnu sťažnosť na takýto postup zo strany nadriadených nedostali. Aj touto cestou žiadame všetkých kolegov, ktorí tvrdia, že sa stretli s nevhodným správaním, aby akýkoľvek podnet tohto typu ohlásili,“ dodal hovorca automobilky.

Podľa predsedu ZO OZ KOVO KIA Žilina sa v piatok (13.4.) o 14.05 uskutoční v areáli firmy zhromaždenie zamestnancov a následne pochod za spravodlivú mzdu a slušnú firmu. „O ďalších krokoch bude rozhodovať naša členská schôdza. Keďže si myslíme, že situácia je vážna, zvolali sme členskú schôdzu, ktorá bude v nedeľu (15.4.). Na nej spoločne povieme, či návrh zamestnávateľa prijmeme. A ak nie, budeme robiť všetky kroky k štrajku,“ doplnil Chládek.

KMS nemá podľa hovorcu automobilky dôvod poskytovať svoje priestory na aktivity odborovej organizácie. „Tie sú dizajnové ako výrobný areál, ktorý nie je určený na protestné zhromaždenia, pochody či iné aktivity tretích strán. Ak by sme ho poskytli odborom na takýto účel, bolo by to v rozpore nielen s internými smernicami, ale aj s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Navyše, odborová organizácia nemá na organizovanie takéhoto zhromaždenia v areáli spoločnosti právo nielen podľa platnej legislatívy, ale ani na základe platnej kolektívnej zmluvy. Konaním takéhoto zhromaždenia by došlo k porušeniu zákona č. 84/1990 o zhromažďovacom práve, keďže nie sú splnené podmienky na jeho zvolanie,“ uzavrel Bačé.