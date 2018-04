Volkswagen bude mať nového šéfa, zreorganizuje celý koncern

Rada tiež schválila reorganizáciu skupiny do šiestich obchodných segmentov a oblasti Číny, ktorá je jej najväčším trhom. Nová štruktúra riadenia má umožniť urýchlenie rozhodovacieho procesu v čase, keď autonómne a elektrické vozidlá menia celý sektor. Súčasťou koncernu Volkswagen je aj česká spoločnosť Škoda Auto.

Herbert Diess Autor: Reuters, Fabian Bimmer

Jednotlivé značky automobilky sa rozdelia do troch nových skupín, nazvaných Volume, Premium a Super Premium, uviedla agentúra Reuters. Volkswagen zatiaľ bližšie informácie k rozdeleniu jednotlivých značiek neuviedol. Nemecký denník Spiegel napísal, že skupina Volume by mala zahŕňať modely pre masový trh VW, Škoda a Seat. Prémiové značky by mali byť rozdelené do dvoch skupín, jedna bude zahŕňať Audi a Bentley a druhá Porsche, Bugatti a Lamborghini.

Koncern tiež oznámil výmenu šéfa pre ľudské zdroje, ktorým sa stane Gunnar Kilian. Novým členom predstavenstva bol menovaný šéf Porsche Oliver Blume.

Diess je zástancom reštrukturalizácia a znižovania nákladov a opakovane sa prel s vplyvnými odbormi. Bývalý manažér automobilky BMW k Volkswagenu prešiel v roku 2015 a podľa agentúry AP bol od začiatku považovaný za potenciálneho budúceho šéfa celého koncernu. Diess nebude len šéfom koncernu, teda predsedom predstavenstva, ako znie oficiálny názov jeho funkcie, ale bude mať na starosti aj vývoj vozidiel a výskum a automobilovú informačnú technológiu, ktorá je hlavným prvkom autonómnej mobility a služieb ponúkaných prostredníctvom aplikácií pre inteligentné telefóny.

Müller pôvodne viedol značku Porsche a predsedom predstavenstva koncernu sa nečakane stal v septembri 2015, keď vo funkcii nahradil Martina Winterkorna. Ten rezignoval pre škandál s podvodmi pri testoch emisií naftových vozidiel. Pod Müllerovým vedením sa skupine podarilo prekonať následky škandálu a vlani zaznamenala rekordný predaj a vysoký zisk. Celkom predala 10,74 milióna vozidiel a zarobila 11,6 miliardy eur. Predseda dozornej rady Hans Dieter Potsch vo vyhlásení uviedol, že Müller odviedol vynikajúcu prácu v čase, kedy spoločnosť čelila najnáročnejším úlohám vo svojej histórii.

Analytici vymenovanie Herberta Diessa vítajú. „Diess je akčný človek, pre Volkswagen je to najrozumnejšia voľba, aby viedol skupinu do ďalšej fázy jej transformácie,“ uviedol analytik Frank Schwope z Nord LB. Spokojní sú zrejme aj investori, akcie Volkswagenu totiž vo štvrtok na burze vo Frankfurte spevnili o 1,99 percenta na 176,60 eura, zatiaľ čo index DAX pridal len 0,98 percenta na 12 415,01 bodu.

Koncern Volkswagen vlastní 12 značiek. Patria medzi ne značky osobných automobilov Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini a Porsche, značky nákladných áut MAN a Scania a tiež úžitkové vozidlá Volkswagen a motocykle Ducati.