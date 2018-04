Trump preskúma návrat k obchodnej dohode, ktorú nazval katastrofou

Informovala o tom hovorkyňa Bieleho domu Lindsay Waltersová. Trump však upozornil, že USA sa k dohode pripoja iba v prípade, že im budú ponúknuté „výrazne lepšie“ podmienky ako v minulosti. K obchodnej dohode TPP v roku 2015 dospeli Spojené štáty, Japonsko a ďalších desať významných krajín v oblasti okolo Tichého oceánu. Trump však v minulom roku krátko po nástupe do prezidentskej funkcie rozhodol, že USA dohodu opustia. Zvyšné krajiny sa potom dohodli na novej podobe dohody bez účasti Washingtonu.

Trump už v priebehu svojej volebnej kampane označil TPP za „katastrofu“, tento rok však na Svetovom ekonomickom fóre v Davose signalizoval možnosť návratu k tejto dohode. Vo štvrtok sa Trump stretol s republikánskymi senátormi a oznámil im, že poveril amerického obchodného splnomocnenca Roberta Lighthizera a ekonomického poradcu Bieleho domu Larryho Kudlowa obnovením rozhovorov ohľadom účasti USA v dohode.

Neskôr však Trump na svojom twitterovom účte uviedol, že by sa zapojil do TPP iba ​​v prípade, že podmienky dohody by boli výrazne lepšie ako tie, ktoré boli ponúknuté jeho predchodcovi Barackovi Obamovi. „Máme už BILATERÁLNE dohody so šiestimi z 11 krajín v TPP a pracujeme na dohode s najväčšou z týchto krajín, s Japonskom,“ do­dal.