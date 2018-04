Skutočný vplyv brexitu ešte len príde, varujú Britov bankári

Lloyd Blankfein, generálny riaditeľ banky Goldman Sachs v tejto súvislosti povedal, že americká banka ponechá svoju novú európsku centrálu za 1,4 miliardy USD (1,14 miliardy eur) v Londýne, ale ak by vedela pred začiatkom jej výstavby, že príde brexit, možno by si pre ňu vybrala iné miesto. Uviedol to v rozhovore pre portál Politico.

Budúcnosť Londýna ako európskeho finančného centra je jednou z najväčších otázok na rokovaniach o brexite. Je totiž najväčším britským exportným sektorom a najväčším zdrojom príjmov z daní. Metropoly v Európskej únii (EÚ) súperia o to, ktorá pritiahne vysoko platené bankové pracovné miesta a príjmy, ktoré prinášajú.

Premiérka Theresa Mayová pripravuje krajinu na brexit. Londýnsky sektor finančných služieb sa preto snaží pripraviť sa na stratu prístupu k najväčšiemu obchodnému bloku na svete, ktorý je jeho najväčšou výzvou od finančnej krízy v rokoch 2007–2009.

Toto odvetvie sa podieľa približne 12 % na výkone britskej ekonomiky a odvádza viac daní ako akékoľvek iné odvetvie.

Podľa Blankfeina spoločnosti aktuálne prijímajú rozhodnutia, ktoré môžu viesť k ich menšej ekonomickej aktivite v Británii, aj keď pripustil, že bol sám prekvapený, aký malý účinok mal zatiaľ brexit na ich aktivity. Británia má opustiť EÚ v marci 2019.

„Mýlil som sa minimálne v tom, že by som si myslel, že už teraz budú horšie výsledky“ povedal.

Predsedníčka predstavenstva najväčšej európskej banky, španielskej Banco Santander, Ana Botinová varovala, že rast finančného centra v Londýne sa zastaví v dôsledku otrasov vyvolaných brexitom.

„Nemyslím si, že veľa spoločností alebo ľudí odíde z Británie, ale mali by sme mať obavy z toho, koľkí neprídu,“ povedala Botinová.

Britský minister pre brexit David Davis je však oveľa optimistickejší. Na konferencii v Londýne vyhlásil, že hlavné mesto si udrží štatút európskeho finančného centra. Dodal, že vládne plány v oblasti imigrácie po brexite neuškodia firmám na ostrovoch.

„Stále budeme najväčším a najdôležitejším finančným centrom na svete o päť rokov, aj o 10 rokov,“ dodal.