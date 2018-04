Saudské Aramco je najziskovejšou ropnou firmou sveta

Spoločnosť Saudi Aramco, ktorá je najväčším producentom ropy na svete, je v tomto odvetví zároveň firmou najziskovejšou. Zistila to agentúra Bloomberg, ktorá mala možnosť vidieť účty firmy. Tá sa teraz chystá na vstup na burzu. Za prvých šesť mesiacov minulého roka mala spoločnosť čistý zisk 33,8 miliardy dolárov.

Podľa zistení Bloombergu Saudi Aramco predstihuje takých gigantov, ako sú Apple, Samsung alebo Microsoft. Ani tieto výsledky však podľa analytikov nemusia „ospravedlniť“ trhovú hodnotu dva bilióny dolárov, ktorú firma plánuje získať pri svojom vstupe na burzu.

Aramco hospodárske výsledky nezverejňuje, s blížiacim sa vstupom na burzu ale bude musieť investorov informovať, ako funguje a ako si zarába. Spoločnosť pôvodne plánovala primárnu emisiu akcií (IPO) tento rok, zamýšľaný krok ale zrejme odložia na rok 2019.

Ako zistil Bloomberg, z výsledkov vypočítaných podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS je zrejmé, že Saudi Aramco má veľmi nízke výrobné náklady a nemá prakticky žiadne dlhy. Jej cash flow v minulom prvom polroku dosiahol 52,1 miliardy dolárov a vláde firma vyplatila na dividendách 13 miliárd USD.

Saudská Arábia predpokladá, že predajom päťpercentného podielu v spoločnosti Aramco na domácich i zahraničných burzách získa rekordných 100 miliárd dolárov. Trhová kapitalizácia firmy by tak dosiahla dva bilióny USD. S prehľadom by tak predbehla všetky firmy sveta a nechala by ďaleko za sebou konkurentov v ropnom sektore, ako je Exxon Mobil a Royal Dutch Shell. Trhová kapitalizácia Exxonu sa pohybuje okolo 330 miliárd dolárov, Shell má trhovú hodnotu asi 285 miliárd USD.

Veľa analytikov ale ciele spoločnosti Saudi Aramco spochybňuje, podľa nich hodnota saudského gigantu len mierne presiahne jednu miliardu dolárov.