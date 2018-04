Záchranári budú o nehodách vedieť skôr

Od 1. apríla sa systém eCall musí montovať do všetkých nových modelov predávaných na území Európskej únie. Vybavené ním majú byť všetky osobné a nákladné vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony. Ceny áut by však novinka zvyšovať nemala.

Európska komisia tvrdí, že systém stojí menej ako 100 eur, pričom pri jeho masovejšej výrobe sa očakáva pokles ceny. Majitelia ho spravidla rozpoznajú podľa červeného tlačidla s nápisom „SOS“ v stropnom paneli medzi sedlom vodiča a spolujazdca.

Na Slovensku do piatka minulého týždňa nebol zaznamenaný ani jeden hovor prostredníctvom systému eCall. "Od 1. apríla 2018 sme žiadne volanie eCall zatiaľ nezaznamenali, okrem prípadov, keď sme túto službu testovali. Vzhľadom na to, že palubnou jednotkou eCall musia byť vybavené len nové modely automobilov kategórií M1 a N1 (osobné a malé nákladné automobily do 3,5 tony), ktoré budú od 1. apríla 2018 typovo schválené na prevádzku na pozemných komunikáciách, očakávame až postupne pozvoľný nástup volaní eCall,“ informuje hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov.

Systém eCall montovaný do nových áut má v prípade ťažších dopravných nehôd nahradiť vodiča alebo posádku auta a sám upovedomiť záchranné zložky. Autor: SHUTTERSTOCK

Systém dokáže kontaktovať záchranné zložky automaticky, prípadne tak môže urobiť aj posádka v núdzi. V prípade nehody eCall používa informácie z niekoľkých senzorov auta. V prípade zaznamenania veľkého preťaženia, ktoré nastáva napríklad pri nehode, a aktivácie airbagov, vozidlo automaticky odošle na číslo 112 informácie o vozidle. Záchranári budú mať k dispozícii informácie o polohe vozidla, smere jeho jazdy, počte osôb na palube, druhu paliva pohonnej jednotky a VIN čísla karosérie. Následne vytvorí hlasový hovor s operátorom núdzovej linky. Ak posádka neodpovedá, operátor pošle na miesto nehody záchranné zložky.

Na odoslanie dát o vozidle a následný hlasový hovor používajú vozidlá takzvanú spiacu sim kartu, ktorá sa v nich nachádza. Slúži len na tento účel a aktivuje sa do mobilnej siete až v prípade potreby. Na spojenie postačí pokrytie aj základným GSM signálom. Systém nevyžaduje vysokorýchlostné pripojenie do internetu.

Modul pre automatické privolanie pomoci montovali automobilky do svojich vozidiel aj pred prvým aprílom tohto roku. Jeho prítomnosť na palube áut však nebola povinná a funkčnosť systému nebola zabezpečená vo všetkých krajinách únie. Podľa nových pravidiel bude systém eCall fungovať vo všetkých členských štátoch. V prípade nehody slovenského vozidla napríklad v Nemecku sa systém spojí s miestnou tiesňovou linkou 112, kde sú pre eCall špeciálne školení zamestnanci. Automatický systém eCall neplní úlohu takzvanej čiernej skrinky, ktorá by zaznamenávala a následne ukladala údaje o jazde. Rovnako nemá slúžiť ani na monitorovanie pohybu automobilov pomocou zisťovania polohy sim karty.

Európska komisia tvrdí, že systém eCall môže znížiť reakčný čas záchranných zložiek o 40 percent v mestách a o 50 percent mimo nich. Počet smrteľných nehôd môže vďaka nemu klesnúť o 4 percentá. Počet vážnych zranení môže eCall zredukovať o 6 percent. Systém tak môže ročne zachrániť približne 1 500 životov. V roku 2016 na cestách Európskej únie zomrelo 25 600 ľudí. Na porovnanie, ešte v roku 2001 došlo k 54 900 úmrtiam.

Európska únia už niekoľkokrát svojimi nariadeniami zvýšila bezpečnosť automobilov tým, že výrobcom prikázala používať bezpečnostné systémy. Dnes je bežnou súčasťou aj najlacnejších vozidiel stabilizačný systém ESP. Ten pomáha vodičovi zvládať krízové situácie, keď vozidlo dostane šmyk. Jeho montáž je povinná do všetkých nových vozidiel predaných od 1. novembra 2014. Všetky nové typy ho museli mať od začiatku novembra 2011. Rovnako vďaka Európskej smernici sú všetky vozidlá predané po júli 2006 vybavené protiblokovacím systémom bŕzd (ABS).