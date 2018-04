Exšéf poľnohospodárskej komory: Sú len dobrí a zlí hospodári

Nová poľnohospodárska politika Európskej únie by mala oproti súčasnosti výrazne zoštíhlieť. Farmári tak musia počítať s tým, že podpora na hektár môže klesnúť aj o polovicu. Namiesto 207 eur na hektár by sa mohla priblížiť k hranici 100 eur. Z poľnohospodárstva by to mohlo vytlačiť špekulantov, ktorých lákajú práve európske peniaze. Pre Slovensko však bude dôležité riešiť nielen situáciu v poľnohospodárskej výrobe, ale aj v potravinárskom priemysle.

Považujte súčasný dotačný systém za dobrý?

Nie, pretože od vstupu Slovenska do Európskej únie podporuje ničnerobenie. Odvetvie ide už roky dole vodou. Vystríhal som, že kupovať mulčovače za dotácie je najväčšia hlúposť, ktorá okrem iných vecí iniciovala úpadok slovenského poľnohospodárstva. A tou druhou bolo, keď bývalý minister financií Ivan Mikloš cez novelu devízového zákona umožnil aj počas desaťročného zákazu zahraničným investorom nakupovať pôdu. Pod kontrolou majú dnes možno už 200-tisíc hektárov pôdy. Stratili sme zvrchovanosť nad vlastným územím. Čím ďalej od roku 2004, tým viac sme viac závislí od dovozu potravín.

Ivan Oravec takmer jedno desaťročie stál na čele Slovenskej poľnohospodárskej komory.

Ako hodnotíte vzťahy medzi malými a veľkými poľnohospodármi?

Pomery sa až neskutočne vyostrili, keď sa začína šíriť skresľujúci názor na poľnohospodárstvo: malí farmári sú tí praví hospodári a veľkí sú stelesnením všetkých necností. Nedávno na konferencii Agrobiznis v Nitre sa vyzývali niektorí malí roľníci okamžite zastropovať priame platby pre veľké podniky. Nesúhlasím. Pracujem v PD Devio, ktoré hospodári na 4 600 hektároch, zamestnáva vyše 170 ľudí.

Chováme 900 kráv a celkove 2 700 kusov dobytka, k tomu päťtisíc ošípaných. Nedostávame zadarmo dotácie, nie sme žiadni agrobaróni, ktorí pomulčujú lúky a zoberú peniaze, zaplatia nízke dane a majú sa dobre. Sú len dobrí a zlí hospodári, delenie na malých a veľkých je pomýlené a zavádzajúce pre spoločnosť. A ešte čosi, vždy sme sa vedeli v našom chotári dohodnúť s malými farmármi. Stále platí: Ži a nechaj žiť.

Čo by bolo treba urobiť na upokojenie situácie?

<A> Dosiahnuť stavovskú, vlastne spoločenskú dohodu o tom, že poznáme len dobrého a zlého gazdu. Keď som bol predsedom komory, mali sme veľké diskusie s Pavlom Bottkom, predsedom Združenia agropodnikateľov a vlastníkov pôdy. Aj sme sa povadili, ale napokon sme sa zhodli, že sú len dobrí a zlí hospodári. Mám 72 rokov, všeličo som preskákal a horúce hlavy treba schladiť. Ale súhlasím, že tí, čo poriadne nehospodária, by nemali dostať ani deravý groš.

Čoho sa najviac obávate?

Sedliaci sú rozdelení, chýba prirodzená autorita, ktorá by ich dala dovedna, aby sa veci posúdili s chladným rozumom, aby sa dali znova dovedna. Potrebujeme spoločne posúdiť, kam nasmerovať podpory, aby sa vyrábalo, zamestnávalo a neokrádali verejné zdroje. Teraz jedna skupina hovorí, že treba riešiť sucho, iní vidia len a len dotácie, ale všimnime si, aká je štátna pomoc. Dali nám jeden milión eur, to je na posmech, to sa ešte nestalo.

A teraz sľubujú 30 miliónov eur. Ktovie kedy a ako ich rozdelia?! Od Bruselu si musíme vymôcť aspoň 25-percentné viazanie priamych platieb na produkciu a konečne by bolo treba robiť niečo s obnovou potravinárskeho priemyslu. Pre koho budeme vyrábať, keď to nebude mať kto spracovať? Ponúkať ovocie, zeleninu, mlieko či mäso len cez farmárske trhy nestačí, tie sú doplnkovou, nie hlavnou scénou potravinového hospodárstva.